聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／封陳其邁溫室花朵 陳玉珍：我更有魄力帶領高雄
有立院女戰神之稱的立委陳玉珍今天拜會高市議會，陳玉珍以「溫室花朵」來形容市長陳其邁個性溫吞。陳玉珍說，她比「暖男」市長陳其邁更具男子氣概，率真個性更符合高雄人口味，有信心比陳其邁更適合領導高雄。
陳玉珍抵達高市議會後，與議長曾麗燕、國民黨總召童燕珍等人閒話家常，陳玉珍提及，她是「make in Kaohsiung」，媽媽懷孕後以為懷男寶寶才回金門待產。
近日網路流傳國民黨內部民調，陳玉珍排名在智庫執行長柯志恩及高市議員陳麗娜之後。陳玉珍被問及對此份民調看法。陳玉珍說，「我很淡然處之」， 未來領導人的果斷力與行動力很重要，會帶著民意往前走，自然民調後面會反映出來。此外，經她向中選會了解，立委屬於全國性，戶籍必須要遷來，但不影響立委資格。
張亞中認同醫師蘇偉碩倡導的「在野大聯盟」概念，陳玉珍受訪也認同說「這是非常好的看法」。陳玉珍指出，高雄對非綠營來說是艱困選區，確實有必要坐下來好好談，如何凝聚在野力量團結，讓人民有不同選擇。
在與曾麗燕談話時，陳玉珍說，陳其邁個性溫文儒雅，但市政要往前走還是需要氣魄，她個個性比較適合領導高雄，高雄是艱困選區，她「明知山有虎，偏向虎中行」。
陳玉珍進一步說，「我的個性是比較勇往直前，爽快、率真的人，事實上比較適合高雄人的口味」，陳其邁非常優秀、人稱暖男，但某些事情決斷上比較溫吞，個性也是如此，他像溫室花朵被保護得很好，但是溫室花朵不能成大樹。邱于軒在旁注解說，「是戰地玫瑰」。
國民黨秘書長黃健庭與在地議員假投票的建議名單人選逐一到高雄互動，繼本周楊志良、陳玉珍之後，柯志恩預計在下周一拜會議會，張亞中則在下周三。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言