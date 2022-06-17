影／封陳其邁溫室花朵 陳玉珍：我更有魄力帶領高雄

有立院女戰神之稱的立委陳玉珍今天拜會高市議會，陳玉珍以「溫室花朵」來形容市長陳其邁個性溫吞。陳玉珍說，她比「暖男」市長陳其邁更具男子氣概，率真個性更符合高雄人口味，有信心比陳其邁更適合領導高雄。

陳玉珍抵達高市議會後，與議長曾麗燕、國民黨總召童燕珍等人閒話家常，陳玉珍提及，她是「make in Kaohsiung」，媽媽懷孕後以為懷男寶寶才回金門待產。

近日網路流傳國民黨內部民調，陳玉珍排名在智庫執行長柯志恩及高市議員陳麗娜之後。陳玉珍被問及對此份民調看法。陳玉珍說，「我很淡然處之」， 未來領導人的果斷力與行動力很重要，會帶著民意往前走，自然民調後面會反映出來。此外，經她向中選會了解，立委屬於全國性，戶籍必須要遷來，但不影響立委資格。

張亞中認同醫師蘇偉碩倡導的「在野大聯盟」概念，陳玉珍受訪也認同說「這是非常好的看法」。陳玉珍指出，高雄對非綠營來說是艱困選區，確實有必要坐下來好好談，如何凝聚在野力量團結，讓人民有不同選擇。

在與曾麗燕談話時，陳玉珍說，陳其邁個性溫文儒雅，但市政要往前走還是需要氣魄，她個個性比較適合領導高雄，高雄是艱困選區，她「明知山有虎，偏向虎中行」。

陳玉珍進一步說，「我的個性是比較勇往直前，爽快、率真的人，事實上比較適合高雄人的口味」，陳其邁非常優秀、人稱暖男，但某些事情決斷上比較溫吞，個性也是如此，他像溫室花朵被保護得很好，但是溫室花朵不能成大樹。邱于軒在旁注解說，「是戰地玫瑰」。