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影／封陳其邁溫室花朵 陳玉珍：我更有魄力帶領高雄

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委陳玉珍（左）帶金門高粱致贈議長曾麗燕（右）。提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康。記者徐白櫻／攝影
立委陳玉珍（左）帶金門高粱致贈議長曾麗燕（右）。提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康。記者徐白櫻／攝影

有立院女戰神之稱的立委陳玉珍今天拜會高市議會，陳玉珍以「溫室花朵」來形容市長陳其邁個性溫吞。陳玉珍說，她比「暖男」市長陳其邁更具男子氣概，率真個性更符合高雄人口味，有信心比陳其邁更適合領導高雄。

陳玉珍抵達高市議會後，與議長曾麗燕、國民黨總召童燕珍等人閒話家常，陳玉珍提及，她是「make in Kaohsiung」，媽媽懷孕後以為懷男寶寶才回金門待產。

近日網路流傳國民黨內部民調，陳玉珍排名在智庫執行長柯志恩及高市議員陳麗娜之後。陳玉珍被問及對此份民調看法。陳玉珍說，「我很淡然處之」， 未來領導人的果斷力與行動力很重要，會帶著民意往前走，自然民調後面會反映出來。此外，經她向中選會了解，立委屬於全國性，戶籍必須要遷來，但不影響立委資格。

張亞中認同醫師蘇偉碩倡導的「在野大聯盟」概念，陳玉珍受訪也認同說「這是非常好的看法」。陳玉珍指出，高雄對非綠營來說是艱困選區，確實有必要坐下來好好談，如何凝聚在野力量團結，讓人民有不同選擇。

在與曾麗燕談話時，陳玉珍說，陳其邁個性溫文儒雅，但市政要往前走還是需要氣魄，她個個性比較適合領導高雄，高雄是艱困選區，她「明知山有虎，偏向虎中行」。

陳玉珍進一步說，「我的個性是比較勇往直前，爽快、率真的人，事實上比較適合高雄人的口味」，陳其邁非常優秀、人稱暖男，但某些事情決斷上比較溫吞，個性也是如此，他像溫室花朵被保護得很好，但是溫室花朵不能成大樹。邱于軒在旁注解說，「是戰地玫瑰」。

國民黨秘書長黃健庭與在地議員假投票的建議名單人選逐一到高雄互動，繼本周楊志良、陳玉珍之後，柯志恩預計在下周一拜會議會，張亞中則在下周三。

立委陳玉珍（左三）拜會高雄市議會，多位黨籍議員到場接待。記者徐白櫻／攝影
立委陳玉珍（左三）拜會高雄市議會，多位黨籍議員到場接待。記者徐白櫻／攝影
立委陳玉珍拜會高雄市議會，自認為個性比陳其邁更適合帶領高雄。記者徐白櫻／攝影
立委陳玉珍拜會高雄市議會，自認為個性比陳其邁更適合帶領高雄。記者徐白櫻／攝影

陳玉珍 陳其邁 民調

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