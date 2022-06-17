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職籃「高雄鋼鐵人」盼扮最佳第6人 為防疫助攻

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
「高雄鋼鐵人」球星周儀翔，代表捐贈價值20萬的醫療級防護面罩給高雄市衛生局。記者王昭月／攝影
「高雄鋼鐵人」球星周儀翔，代表捐贈價值20萬的醫療級防護面罩給高雄市衛生局。記者王昭月／攝影

P.LEAGUE+高雄鋼鐵人籃球隊有感於防疫人員的辛勞，今由球星周儀翔代表球轉捐出價值20萬元的醫療級防疫面罩及30萬元給高雄市衛生局，希望扮演最佳第六人，為防疫助攻。

高雄鋼鐵人今年4月30及5月1日兩場主場賽事舉辦「感謝祭」，但賽季中兩次「百萬中場Logo Shot」活動，50萬元獎金都沒有球迷帶走，不過球團基於拋磚引玉，決定將這50萬捐給守護國人健康的醫護人員

今早「高雄鋼鐵人」營運長黃泓凱、球星周儀翔連袂代表球團，把價值20萬的防護面罩及30萬元捐贈給高市府，衛生副局長林盟喬表示，會把250個醫療級防疫面罩，提供給23家照顧中重度確診個案的專責醫院醫護，另30萬元現金也會全數投入防疫，他感謝高雄鋼鐵人善舉，也呼籲球迷持續關注高雄鋼鐵人的比賽動態。

黃泓凱說，身為在地的球隊、在地企業，希望盡棉薄之力，為防疫盡一分心力，則擔任「最佳第六人」，扮好助攻角色。球星周儀翔說，鋼鐵人今年剛成立，希望明年球季球迷多進場幫他們加油，他也特別為防疫人員加油。

疫情間，高雄鋼鐵人也小心呵護球員健康，黃泓凱說，防疫期間，球員每場球賽前都會快篩，身體有異狀也會在第一時間向球團報備。周儀翔指自己平時會多洗手、戴口罩，避免到人多的地方。

P.LEAGUE+高雄鋼鐵人籃球隊有感於防疫人員的辛勞，今由球星周儀翔代表球轉捐出價值20萬元的醫療級防疫面罩及30萬元給高雄市衛生局，希望扮演最佳第六人，為防疫助攻。記者王昭月／攝影
P.LEAGUE+高雄鋼鐵人籃球隊有感於防疫人員的辛勞，今由球星周儀翔代表球轉捐出價值20萬元的醫療級防疫面罩及30萬元給高雄市衛生局，希望扮演最佳第六人，為防疫助攻。記者王昭月／攝影

衛生局 醫護人員 疫情

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