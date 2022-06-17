為離島鄉親盡棉薄 郭台銘贈烈嶼家用PCR
鴻海集團創辦人郭台銘今天致贈家用核酸檢測PCR機給「離島中的離島」烈嶼鄉親，為疫情下影響最大的老人家和兒童略盡棉薄之力。至於未來參選總統，他說「政治不是我的選項」。
郭台銘投資的富佳生技研發家用核酸檢測PCR機，近期獲衛福部食藥署緊急授權（EUA）核准；財團法人永齡慈善基金會與金門縣政簽訂合作備忘錄，獲贈一批家用核酸檢測PCR機。郭台銘上午搭機抵金，隨即乘船到烈嶼后頭社區公共托育家園，探視民眾操作情形
郭台銘提及50年前曾在金門當兵，一直沒有機會到小金門，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響最大的是老人家和兒童，而烈嶼是「離島中的離島」，因此來到這裡略盡棉薄之力。
郭台銘稍後到雙口濱海公園參觀，面對記者詢問「是否有參選總統意願」，他表示，目前重心在生物科技、基因治療和癌症議題，救人有很多方式「政治不是我的選項」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言