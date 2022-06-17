「官方認證老人」 韓國瑜：散發溫暖微光但頭不能再光

高雄市前市長韓國瑜今天滿65歲生日，淡出政壇後致力於公益，韓國瑜以典亮慈善基金會名義發揮愛心，購入1000台指夾式血氧機分送到育幼院、社福團體及長照機構等，他幽默地說，公益是他當前最想做，也最該做的事，期許自己繼續散發溫暖微光，「但頭不能再光了」，談心境不忘自我解嘲。

「生日今朝是，匆匆又一年。」韓國瑜發文說，今天起，他正式成為官方認證的老年人口了，年紀愈長愈覺得生命可貴，也更見識到許多人的生命其實充滿磨難與艱辛。

韓國瑜說，疫情風暴下，今年的台灣不好過，本土疫情已突破300萬例，看到最近全台確診人數居高不下，許多輕症民眾在居家照護時又咳又喘、面臨「隱形缺氧」威脅，可以隨時觀測身體狀況的血氧機，此時在市面上價高、量少，對經濟弱勢的家庭、學童，或是染疫風險較高的長輩來說，實在是一大負擔。

韓國瑜目前擔任典亮慈善基金會董事長，他說，基金會日前購入1000台通過醫療器材認證的指夾式血氧機，近一周先將50台率先送抵幾家老人中心，希望血氧機能守護長輩身體健康。基金會也將在近期陸續寄送血氧機至全台灣有需求的育幼院、社福團體及長照機構等，希望藉此能讓弱勢民眾免於染疫後的擔心受怕之苦。

除了送血氧機，韓國瑜說，今年截至6月，典亮慈善基金會已陸續捐贈物資至到全台各種社福團體、育幼院及長照機構，從防疫不可或缺的酒精口罩，到長輩日常所需的用品、和補充孩子身體營養的食物，希望能為社會盡點心力的這份心意。