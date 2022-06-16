快訊

昨晚才關心縱火案現場 新竹市長林智堅快篩陽性確診

又誤判方向？美國Fed最新政策聲明 可能一開頭就錯了

為金門傳統建築注新血 文化局長勉匠師考試學員

中央社／ 金門縣16日電

金門13名熱愛傳統建築修復的學員，4個月來參與「人間國寶」傳習課程，將赴台參加文化部匠師資格考試。縣府文化局今天勉勵學員為金門爭光，成為在地文資保存強有力新血。

金門縣政府文化局表示，金門素以傳統建築保存的完整性聞名於世，也是地區文化旅遊的重要資源，但近20年來，保存技術的流失與匠藝人才的斷層，令人憂心，因此，2月在文化部文化資產局指導下，文化局推動縣籍「人間國寶」大木作翁水千、土水瓦作莊西勢傳習計畫。

文化局指出，這項傳習在金門大學建築學系教授劉華嶽等人規劃下，以及莊水盛、陳榮文等助理匠師的實務指導下，以大木、土水瓦作兩大工項，分別以160小時實習操作、20小時的共同學科課程，傳授傳統匠師的智慧和經驗，並以北山頹屋的修復為實習場域，讓學員理解建築修復案場所面臨的真實狀況。

除了學習人間國寶技藝，這項計畫同時鼓勵參與學員報考由文資局辦理的匠師資格審查考試。這項考試分為學科及術科，通過學科考試的13名學員，將參加19日在台中舉行術科考試，6小時內須完成圖面上指定的構件或建築單元。

在學員赴台出發前，文化局長許績鑫今天接見學員表示，若能通過考試，勢必為金門傳統建築修復或文化資產保存注入新血，勉勵考生為金門爭光；他並表示，接下來將積極向文化資產局爭取「傳統匠師人才培訓基地」相關經費與資源，讓金門的傳統建築營造成為地區重要的文化產業之一。

文資局曾於109年首度在金門舉辦匠師資格審查考試，結果僅有陳榮文通過大木作匠師資格，這次他則是報考小木作。

金門 建築 文化局

延伸閱讀

金門確診+88...5至11歲兒童第2劑疫苗6月下旬開打

台南新化老街百年3樓洋房修回來？ 文化局：僅老照片要努力

金門產遊博覽園區年底竣工 第一階段申租率達8成2

長期投注文史歌仔戲 黃振良陳為仕獲金門文化獎

相關新聞

旗津夜濱步道 高雄的藍眼淚在發光

旗津海水浴場沿著蜿蜒海岸線新設的步道，夜色中獨特藍光映照沙灘，為旗津海濱披上浪漫色彩，被民眾形容像是「旗津版藍眼淚」，一年四季都欣賞得到。

防重症死亡 高市鎖定居家染疫長輩12小時內完成投藥

高雄今天新增9293例，盛行率接近12%，推估疫情在本周將從高原期趨緩，但50歲到64歲及65歲以上族群，群體免疫力仍偏...

屏東市公勤街瓶頸道路打通 明正國中上下學更方便

屏東市公勤街瓶頸道路開闢工程今舉行動土典禮，此次開闢工程起點銜接仁愛路、終點銜接台24線大連路，路線長度325公尺、寬度...

打造夢想3D基地 高巿圖彌陀公園分館獲閱讀推手團體奬

高雄巿立圖書館彌陀公園分館耕耘閱讀教育，打造「喜閱喜悅．夢想3D基地」社區閱讀生活圈，朝向愛閱讀、愛數位、愛夢想的3D ...

高雄舊市議會活化有譜 最快年底完成招商

高雄市議會舊址有55年歷史，議事廳是歷史建物，6年前教育局搬離後閒置迄今，市府推動活化有新進展，朝放寬使用討論，期開發、...

進水口臨時壩潰堤鬧烏龍 高雄美濃獅子頭圳今午恢復供水

高雄市美濃區獅子頭圳，為重要農業用的灌溉水圳，今天上午因進水口臨時壩（台電竹門電廠0號、1號壩）潰堤，導致全圳無法供水；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。