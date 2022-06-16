為金門傳統建築注新血 文化局長勉匠師考試學員

金門13名熱愛傳統建築修復的學員，4個月來參與「人間國寶」傳習課程，將赴台參加文化部匠師資格考試。縣府文化局今天勉勵學員為金門爭光，成為在地文資保存強有力新血。

金門縣政府文化局表示，金門素以傳統建築保存的完整性聞名於世，也是地區文化旅遊的重要資源，但近20年來，保存技術的流失與匠藝人才的斷層，令人憂心，因此，2月在文化部文化資產局指導下，文化局推動縣籍「人間國寶」大木作翁水千、土水瓦作莊西勢傳習計畫。

文化局指出，這項傳習在金門大學建築學系教授劉華嶽等人規劃下，以及莊水盛、陳榮文等助理匠師的實務指導下，以大木、土水瓦作兩大工項，分別以160小時實習操作、20小時的共同學科課程，傳授傳統匠師的智慧和經驗，並以北山頹屋的修復為實習場域，讓學員理解建築修復案場所面臨的真實狀況。

除了學習人間國寶技藝，這項計畫同時鼓勵參與學員報考由文資局辦理的匠師資格審查考試。這項考試分為學科及術科，通過學科考試的13名學員，將參加19日在台中舉行術科考試，6小時內須完成圖面上指定的構件或建築單元。

在學員赴台出發前，文化局長許績鑫今天接見學員表示，若能通過考試，勢必為金門傳統建築修復或文化資產保存注入新血，勉勵考生為金門爭光；他並表示，接下來將積極向文化資產局爭取「傳統匠師人才培訓基地」相關經費與資源，讓金門的傳統建築營造成為地區重要的文化產業之一。

文資局曾於109年首度在金門舉辦匠師資格審查考試，結果僅有陳榮文通過大木作匠師資格，這次他則是報考小木作。