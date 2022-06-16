防重症死亡 高市鎖定居家染疫長輩12小時內完成投藥

高雄今天新增9293例，盛行率接近12%，推估疫情在本周將從高原期趨緩，但50歲到64歲及65歲以上族群，群體免疫力仍偏低。高雄市長陳其邁今午表示，重症及死亡仍是防疫關鍵，高市會針對長照機構盡早篩出確診者、盡快投藥，對居家行動不便染疫長輩，也希望在確診12小時內即能投藥。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，高市今天扣除轉銜23案，共新增9293例，快篩判陽占比95.8%，PCR陽性確診占4.2%，盛行率至今天為止已接近12%，其中50歲到64歲確診人數占當日20.2%，比昨天約上升1.7%，此年齡層這周已有3次單日確診人數增幅較大。另65歲以上長者，在共病風險及重症威脅，群體免疫力仍偏低，需特別留意。

陳其邁依據七日移動平均圖，判斷高原期在這周應會緩解，目前高雄累計盛行率為11.97%，與台中的11.45%相當，基隆、新北盛行率都已接近兩成。鑑於一日生活圈，同島一命，盛行率應會逐漸趨於一致，差別在都會區盛行率相對較高。

「防止重症死亡，是核心關鍵」，陳其邁表示，高雄為此針對長照機構一周執行五日快篩，一篩到陽性就分艙分流，立刻給藥，並專案列管，統計住宿型長照機構的投藥比例，已達97.4%，高於全國平均值，「我們是全國最高」。