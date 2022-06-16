世界海龜日 澎湖野放11隻保育類海龜

今天是世界海龜日，澎湖縣政府今天在馬公嵵裡海域野放11隻保育類海龜，在小朋友的加油聲中，海龜們奮力爬向大海展開新生。

澎湖縣政府農漁局海龜野放活動，今天在馬公嵵裡海域配合海水漲潮之際，由縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、農漁局長胡流宗與風櫃及嵵裡國小的小朋友一起進行野放，11隻保育類海龜重返大海。

澎湖縣政府表示，今天配合世界海龜日，野放的海龜是農委會水試所澎湖海洋生物研究中心的海龜救護收容中心所救傷的11隻海龜，包括綠蠵龜8隻、玳瑁3隻，每隻經救護，體重達3公斤至15公斤，適合野放重返大海。

水試所澎湖海洋生物研究中心表示，海龜救護收容中心20餘年來，野放保育類的海龜達293隻，目前中心還收容有62隻（包括望安綠蠵龜保育中心和澎湖水族館各2隻）海龜，未來將擇期再行野放。