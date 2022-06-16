屏東市公勤街瓶頸道路打通 明正國中上下學更方便
屏東市公勤街瓶頸道路開闢工程今舉行動土典禮，此次開闢工程起點銜接仁愛路、終點銜接台24線大連路，路線長度325公尺、寬度8公尺，預計今年10月底完工，完工後大連路、仁愛路兩端免去繞路，也讓明正國中上下學更方便。
今天舉行動土典禮，縣長潘孟安、屏東市代理市長程清水、代表會主席蕭國亮、明正國中校長陳寶郎等地方人士出席與會。潘孟安說，該條道路對屏東市來說，是重大瓶頸突破， 過5、60年代畫定的都市計畫道路預定地，一直無法開闢，兩條主要幹道無法串接，變成交通的盲點。
潘孟安說，感謝市公所團隊溝通地主們，讓縣府協助提報生活圈道路計畫，幫忙分擔經費，這條路對未來市區黃金地段商圈來說有很大助益，不管是從行的角度，救災救護以及都市發展，都是很重要的創舉。
代理市長程清水說，屏東市都市計畫內許多8米道路尚未開闢，有許多瓶頸道路，交通不便、防災及自來水無法銜接等問題。為滿足市民居安行易的基本需求，爭取經費補助以及道路用地以公告現值協議價購。
程清水說，公勤街瓶頸道路前段銜接仁愛路家樂福部分路段，已開闢通行，但後段銜接台24線大連路明正國中處則尚未打通，對該地區用路人仍有許多不便。為解決該路段瓶頸道路問題，獲8名地主及住戶同意。
明正國中校長陳寶郎說，道路開闢對明正國中是一大福音，目前家長接送學生多集中在自由路、大連路的校門大門，未來可在公勤街多一個等待孩子的地點，對疏解上放學人潮有很大幫助。
程清水說，瓶頸道路是屏東市長期沉痾問題，完成屏東市的路網，讓屏東市成為宜居城市，預計年底還有另2條瓶頸道路要完成，屆時共完成20條。
市公所指出，該道路瓶頸工程由內政部營建署補助4420萬元，屏縣府補助2000萬元，其餘由市公所自籌，總工程經費經內政部營建署核定8500萬元，預計今年10月底完工，完工後大連路與仁愛路兩端將免去繞路之苦，也讓明正國中、仁愛國小居住於中正里、華山里及溝美里的學童上下學使用道路及消防救災問題得到解決。
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