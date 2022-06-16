快訊

校長試吃營養午餐「顏色又怪又臭」 竟是女職員偷放排泄物

誠品失去信義店營收衰退成必然 輕資產戰略吞苦果

竹市輪胎行遭縱火釀8死 消防專家曝「逃不掉」真相

屏東市公勤街瓶頸道路打通 明正國中上下學更方便

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市公勤街瓶頸道路開闢工程今舉行動土典禮，預計今年10月底完工，完工後大連路、仁愛路兩端免去繞路，也讓明正國中上下學更方便。記者劉星君／攝影
屏東市公勤街瓶頸道路開闢工程今舉行動土典禮，預計今年10月底完工，完工後大連路、仁愛路兩端免去繞路，也讓明正國中上下學更方便。記者劉星君／攝影

屏東市公勤街瓶頸道路開闢工程今舉行動土典禮，此次開闢工程起點銜接仁愛路、終點銜接台24線大連路，路線長度325公尺、寬度8公尺，預計今年10月底完工，完工後大連路、仁愛路兩端免去繞路，也讓明正國中上下學更方便。

今天舉行動土典禮，縣長潘孟安、屏東市代理市長程清水、代表會主席蕭國亮、明正國中校長陳寶郎等地方人士出席與會。潘孟安說，該條道路對屏東市來說，是重大瓶頸突破， 過5、60年代畫定的都市計畫道路預定地，一直無法開闢，兩條主要幹道無法串接，變成交通的盲點。

潘孟安說，感謝市公所團隊溝通地主們，讓縣府協助提報生活圈道路計畫，幫忙分擔經費，這條路對未來市區黃金地段商圈來說有很大助益，不管是從行的角度，救災救護以及都市發展，都是很重要的創舉。

代理市長程清水說，屏東市都市計畫內許多8米道路尚未開闢，有許多瓶頸道路，交通不便、防災及自來水無法銜接等問題。為滿足市民居安行易的基本需求，爭取經費補助以及道路用地以公告現值協議價購。

程清水說，公勤街瓶頸道路前段銜接仁愛路家樂福部分路段，已開闢通行，但後段銜接台24線大連路明正國中處則尚未打通，對該地區用路人仍有許多不便。為解決該路段瓶頸道路問題，獲8名地主及住戶同意。

明正國中校長陳寶郎說，道路開闢對明正國中是一大福音，目前家長接送學生多集中在自由路、大連路的校門大門，未來可在公勤街多一個等待孩子的地點，對疏解上放學人潮有很大幫助。

程清水說，瓶頸道路是屏東市長期沉痾問題，完成屏東市的路網，讓屏東市成為宜居城市，預計年底還有另2條瓶頸道路要完成，屆時共完成20條。

市公所指出，該道路瓶頸工程由內政部營建署補助4420萬元，屏縣府補助2000萬元，其餘由市公所自籌，總工程經費經內政部營建署核定8500萬元，預計今年10月底完工，完工後大連路與仁愛路兩端將免去繞路之苦，也讓明正國中、仁愛國小居住於中正里、華山里及溝美里的學童上下學使用道路及消防救災問題得到解決。

屏東市公勤街瓶頸道路開闢工程今舉行動土典禮，預計今年10月底完工，完工後大連路、仁愛路兩端免去繞路，也讓明正國中上下學更方便。記者劉星君／攝影
屏東市公勤街瓶頸道路開闢工程今舉行動土典禮，預計今年10月底完工，完工後大連路、仁愛路兩端免去繞路，也讓明正國中上下學更方便。記者劉星君／攝影

屏東 潘孟安 內政部

延伸閱讀

新北提名 綠委嗆林佳龍：要的就搶 不要的就塞給政敵

卓冠廷點名選新北市長 潘孟安：無規畫、做好縣政

民進黨誰出戰新北？正國會議員參選人點名這兩人

潘孟安「石斑魚說法」遭查核組織打臉 屏縣府反駁

相關新聞

屏東市公勤街瓶頸道路打通 明正國中上下學更方便

屏東市公勤街瓶頸道路開闢工程今舉行動土典禮，此次開闢工程起點銜接仁愛路、終點銜接台24線大連路，路線長度325公尺、寬度...

打造夢想3D基地 高巿圖彌陀公園分館獲閱讀推手團體奬

高雄巿立圖書館彌陀公園分館耕耘閱讀教育，打造「喜閱喜悅．夢想3D基地」社區閱讀生活圈，朝向愛閱讀、愛數位、愛夢想的3D ...

高雄舊市議會活化有譜 最快年底完成招商

高雄市議會舊址有55年歷史，議事廳是歷史建物，6年前教育局搬離後閒置迄今，市府推動活化有新進展，朝放寬使用討論，期開發、...

高雄美濃獅子頭圳進水口臨時壩潰堤 全圳無法供水

高雄市美濃區獅子頭圳，為重要農業用的灌溉水圳，今天上午因進水口臨時壩（台電竹門電廠0號、1號壩）潰堤，導致全圳無法供水；...

高雄媽祖港橋改建 工區平均旅速提升約15%

高雄前鎮媽祖港橋在上周六重建施工，已架起工程圍籬，工程預計113、114年相繼完工。媽祖港橋是連接五甲、前鎮的重要橋梁，...

高雄前鎮媽祖港橋改建 用路人最好改道

高雄前鎮區媽祖港橋改建工程日前啟動，副市長林欽榮今早7點多前往視察施工及交通維護情形，提醒用路人施工期間及早改道，確保行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。