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水頭旅服中心工程里程碑 1樓樓板完工

中央社／ 金門縣16日電

水頭港大型旅客服務中心工程里程碑之一的結構體1樓樓板近期完工。金門縣港務處表示，工程預訂113年完工，未來可望與廈門五通3期新碼頭展開小三通復航作業與對接工作。

水頭港大型旅客服務中心新建工程自民國102年啟案辦理，港務處長何佩舉今天受訪表示，限於離島大型公共工程執行量能不足，期間遭遇工程招標不順及廠商因財務問題倒閉等狀況，過程一波三折；所幸在交通部支持、縣府及工程顧問公司團隊努力下，109年7月重新招標、同年11月26日決標，由永青營造工程公司承攬施作。

何佩舉表示，自110年2月23日正式開工以來，施工團隊迅速調集機具、物料及人力，克服COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，使工程得以如期推動。在完成最困難的基樁打設作業後，里程碑之一的結構體1樓樓板已在日前完成，並配合岸肩廊道鋼構吊裝進度，同步舉行上梁儀式。

何佩舉說，水頭旅服中心完工後將配合中央疫情管控政策，與對岸廈門五通3期新碼頭展開小三通復航作業與對接工作，儘速提供兩岸旅客優質的交通運輸服務品質，再創金門觀光旅遊的新榮景。

此外，慶祝構體1樓樓板完工，港務處今天起到7月5日在粉絲專頁辦理「建設金港 港恩有您」抽獎活動，獎品有平板電腦、遊戲主機、提貨券等；得獎名單將於7月6日公布。

水頭港大型旅客服務中心位於水頭港新港區南岸，為4層樓鋼構建築，港務處說明，總樓地板面積3萬6000平方公尺。為完善旅客分流、提升空間利用及通關效率，規劃1樓為入境層，3樓為出境層。整體工程預定113年1月完工，將大幅提升航廈服務水準，並帶動地區產業發展。

港大 疫情

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