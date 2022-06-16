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高雄舊市議會活化有譜 最快年底完成招商
高雄市議會舊址有55年歷史，議事廳是歷史建物，6年前教育局搬離後閒置迄今，市府推動活化有新進展，朝放寬使用討論，期開發、保留雙贏。文化局預計7月公展，最快年底完成招商。多位議員關注舊議會發展，市議員吳益政說，研究室改為金融科技大樓，議事廳的歷史空間保留、活化應更有想像、生活感，將帶動前金區發展。
舊市議會位於中正四路、自強二路口，一旁就是捷運站，市府也在此推動高捷首宗聯開案。縣市合併後，高雄市議會在100年遷至鳳山，舊市議會再利用備受關注，議事廳被評為歷史建物，過去不少開發商表示，議事廳在基地正中央，如需全棟保留不利動工。有議員主張應放寬使用，讓開發商可全拆重蓋。多數議員希望議事廳可活化再利用。
舊市議會1.19公頃基地已變更為第三種商業區，文化局長王文翠表示，近日內部討論放寬議事廳開發使用，商討商業合作可能性，期能在開發、活化間取得平衡，拚年底完成招商。
吳益政表示，中正四路過去是高雄的金融街，舊市議會應有此特色，成為新一代金融商圈，帶動金融產業科技人才的扶植與培養。後棟的研究室可改為金融科技大樓，如基於開發需求中間的議室廳可能拆除後再補建、復刻。但第一棟的高字白色大樓一定要全數保留原有的風貌。
「新、舊並存是很迷人的！」吳益政說，可參考日本蔦屋書店的活化案例，不少蔦屋成為當地發展的基地，有意思的文化、餐飲聚落自主成行，讓民眾、上班族多了此地逗留的理由，才可能帶來發展。
據了解，舊市議會現址將會有部份改建、拆除復刻與保留，開發過程中如需打掉部分議事廳，完工後也將復刻補建。吳益政說，希望能達到時間、空間與社區的新舊平衡，這一帶住了很多的軍公教與商業人士，空間部份保留可作為商業休閒空間，「未來可有咖啡廳、特色書店、蔬果店等，滿足民眾的生活需求，甚至吸引更多人來。」
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