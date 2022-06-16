高雄媽祖港橋改建 工區平均旅速提升約15%

高雄前鎮媽祖港橋在上周六重建施工，已架起工程圍籬，工程預計113、114年相繼完工。媽祖港橋是連接五甲、前鎮的重要橋梁，往來車輛多，市府除了採2階段「半半施工」模式外，也提前做好249面標誌牌面，提醒用路人改道。交警也在工區、周邊道路疏導車流。根據交通局智慧運輸中心數據，工區平均旅行速率比施工前提升約15%。

高市副市長林欽榮今早在上班尖鋒時段視察工區交維，林欽榮說，大範圍車流轉見效。感謝交通警察大隊針對工區及周邊道路22處，在尖峰時段布16名員警及20名義交疏導車流。包含機巡專責警力和拖吊車都在工區周邊及臨近道路梭巡排除違規。

林欽榮說，媽祖港橋施工期間，替代道路有剛完成的海邦橋、凱旋四路、忠誠路、中安路、鳳南一路等，為了讓市民朋友熟悉路線，周遭道路、路口已廣設249面標誌牌面（含76面紅布條）提醒用路人提早改道，也同步協請警察廣播電台加強宣導。

循輕軌二階經驗，林欽榮要求市府團隊成立「媽祖港橋拆建專案小組」Line群組，在固定時段彙整路況文字、照片及影片上傳，跨局處單位能得知工區及周邊道路交通狀況，立即滾動式採取相對因應措施。

根據智慧運輸中心分析資料，上周六封閉五甲三路段南下3車道至今，海邦橋增加1921輛次，約增 58%、三誠路增加756輛次 ，約增13%。五甲三路施工前的車輛為1萬2793輛次、施工後減至9427輛次，減少約26%。工區平均旅行速率較施工前提升約15%，整體仍維持D級服務水準。