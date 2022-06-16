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高雄前鎮媽祖港橋改建 用路人最好改道

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄媽祖港橋採「半半封閉」二階段施工，用路人宜先改道。記者王昭月／攝影
高雄媽祖港橋採「半半封閉」二階段施工，用路人宜先改道。記者王昭月／攝影

高雄前鎮區媽祖港橋改建工程日前啟動，副市長林欽榮今早7點多前往視察施工及交通維護情形，提醒用路人施工期間及早改道，確保行車安全。

高市工務局表示，媽祖港橋經危橋評估列為優先改建案件，改建後橋長約59公尺，寬約25公尺，因考量聯通前鎮及鳳山二區的這座橋平日往來車流多，因此採「半半封閉」二階段施工。

因應施工衝擊，工務局表示，第一階段將封閉橋梁下游側（五甲三路往中山路方向），用路人請多利用三誠路、重劃區內道路改道海邦橋及凱旋四路等，提早改道，減少車輛行車時間。

工務局表示，這次拆橋重建施工作業，在周圍交通要道設置249面交通告示牌，用路人務必依據指示標誌通行，施工期間可善用0925192631服務專線，了解改道情形。

媽祖 標誌

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