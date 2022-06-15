馬公太陽能光電球場動土 預計年底完工

中央社／ 澎湖縣15日電

馬公鐵線社區太陽能光電球場今天動土，由市公所出租場域，綠能公司設置太陽能光電並負擔建置費用，預計年底完工，未來馬公將有一處可遮陽、夜間也可運動的休閒場域，不用日曬雨淋郊。

澎湖縣議會議長劉陳昭玲、葉竹林、馬公市代表會主席許國政等人今天出席馬公鐵線社區太陽能光電球場動土，未來將有一處可遮陽、夜間又可運動的場所，對澎湖南區民眾而言是一大福音。

葉竹林表示，馬公鐵線社區地面型太陽能光電風雨球場，佔地約200坪，由市公所出租場域，綠能公司設置太陽能光電，所需費用由綠能公司負擔，預計年底可完工，未來每日可供電289峰瓩（kWp），並依發電量比例回饋市所，一來減輕市所負擔，一來可增加收入，同時落實節能減碳，共創多贏效果。

馬公市公所表示，目前全市有30處公有房舍建置有屋頂型太陽光電發電設施，發電容量達2145峰瓩（kWp），每年可為市庫增加新台幣100萬元收入。

馬公 澎湖 減碳

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