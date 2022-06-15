美籍75歲神父卜魯士來台48年照亮原鄉部落 今歡喜領身分證

高雄聖文生堂三多教會美籍75歲神父卜魯士來台傳教近半世紀，過去曾在台東原鄉部落推動母語復興及照顧長者，內政部核准以殊勳歸化取得國籍。今天在內政部戶政司長林清淇見證下，卜神父接受高雄市府民政局頒發身分證。卜神父說，自己內心早已經是台灣人，高雄就是他的家，今天拿到身分證意義非凡。

卜魯士神父在1973年，時值26歲來台傳教，從年少到白髮蒼蒼，一待就是48年。卜神父足跡遍布全台各地，輾轉在宜蘭、雲林、台南、台東及高雄等地服務，2007年至2016年，長達10年歲月在台東大武及金崙部落服務，有感部落長者高齡化嚴重，每周前往日照中心陪伴長輩。

卜神父不僅照顧長輩，他發現原民部落母語蕭條，積極推動母語教育，另策畫「天主教增德兒童合唱團」前往美國紐約及華盛頓演出，成為有史以來第一個被邀請進入國會羅素大圓廳表演的音樂團體。

今天上午，戶政司長林清淇、移民署高雄市第一服務站主任徐志權眾多教友在場見證祝福下，高市府民政局副局長蔡翹鴻致贈國民身分證。卜神父說，當年來台灣，國民政府正倡導說國語運動，但大陸不同省分的人腔調不一，剛開始他都聽不懂，後來只好改學台語比較好溝通，台語愈講愈溜，內心早已是台灣人，非常開心拿到身分證。