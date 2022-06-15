快訊

王陽明商業大亨外公離世 曝超狂背景「他是我的英雄」

普悠瑪翻車事故 司機員稱有受訓但沒經過考試：怎期待我會開車？

新北提名 綠委嗆林佳龍：要的就搶 不要的就塞給政敵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美籍75歲神父卜魯士來台48年照亮原鄉部落 今歡喜領身分證

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
75歲神父卜魯士（左一）來台傳教近半世紀，今天開心領到國民身分證。圖／高市民政局提供
75歲神父卜魯士（左一）來台傳教近半世紀，今天開心領到國民身分證。圖／高市民政局提供

高雄聖文生堂三多教會美籍75歲神父卜魯士來台傳教近半世紀，過去曾在台東原鄉部落推動母語復興及照顧長者，內政部核准以殊勳歸化取得國籍。今天在內政部戶政司長林清淇見證下，卜神父接受高雄市府民政局頒發身分證。卜神父說，自己內心早已經是台灣人，高雄就是他的家，今天拿到身分證意義非凡。

卜魯士神父在1973年，時值26歲來台傳教，從年少到白髮蒼蒼，一待就是48年。卜神父足跡遍布全台各地，輾轉在宜蘭、雲林、台南、台東及高雄等地服務，2007年至2016年，長達10年歲月在台東大武及金崙部落服務，有感部落長者高齡化嚴重，每周前往日照中心陪伴長輩。

卜神父不僅照顧長輩，他發現原民部落母語蕭條，積極推動母語教育，另策畫「天主教增德兒童合唱團」前往美國紐約及華盛頓演出，成為有史以來第一個被邀請進入國會羅素大圓廳表演的音樂團體。

今天上午，戶政司長林清淇、移民署高雄市第一服務站主任徐志權眾多教友在場見證祝福下，高市府民政局副局長蔡翹鴻致贈國民身分證。卜神父說，當年來台灣，國民政府正倡導說國語運動，但大陸不同省分的人腔調不一，剛開始他都聽不懂，後來只好改學台語比較好溝通，台語愈講愈溜，內心早已是台灣人，非常開心拿到身分證。

副局長蔡翹鴻表示，卜神父的舉手投足比台灣人更像台灣人，這張台灣身分證可說是愛心、熱忱、無國界與無私奉獻的通行證，感謝卜神父長年關懷弱勢族群及致力偏鄉教育推展。

75歲神父卜魯士（前排右四）來台傳教近半世紀，今天開心領到國民身分證。圖／高市民政局提供
75歲神父卜魯士（前排右四）來台傳教近半世紀，今天開心領到國民身分證。圖／高市民政局提供

神父 身分證 台灣人

延伸閱讀

75歲美籍神父台語好流利 領身分證當正港台灣人

投入60億台幣 鴻海高雄電芯研發暨試量產中心正式動土

竹市首位神父獲殊勳歸化國籍 河鏞國開心成「台灣人」

挑戰高雄？陳玉珍：我不退卻 相信高雄人可以海納百川

相關新聞

美籍75歲神父卜魯士來台48年照亮原鄉部落 今歡喜領身分證

高雄聖文生堂三多教會美籍75歲神父卜魯士來台傳教近半世紀，過去曾在台東原鄉部落推動母語復興及照顧長者，內政部核准以殊勳歸...

金門縣農會辦公大樓老舊 陳玉珍爭取275萬助改建

金門縣農會現有辦公大樓於民國77年施建，距今已達35年之久，屋齡老舊有危險坍塌之虞，立委陳玉珍應金門縣農會提出的具體需求...

高市府本季標售土地只來22封標單 投資進入「冷卻期」

高雄市地政局舉行今年度第2季土地標售，僅22封標單參與競標，創史上新低，地政局表示，相較於去年第三季96封標單的盛況，本...

王國材視察鳳山火車站 新大樓最快明年底完工

台鐵鳳山車站大樓新建工程被視為鐵路地下化鳳山計畫的最後一哩路，總經費約25億元，打造電影院、商場、青創空間等。工程原預計...

高市都發局釋出7戶社宅招租 15坪月租只要3700元

近兩年因缺工缺料，高市約有3處社宅工程發包不出去，市內既有的社宅數量寥寥可數，其中位在鳳山區五甲國宅社區的公共出租住宅，...

考察海區 立委：北高雄觀光被忽略

為提振高雄海區觀光量能，高雄市在蚵仔寮漁港、彌陀漁港、興達港和永安漁港分別推出建設亮點及改善計畫。立委邱志偉說，北高雄觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。