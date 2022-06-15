金門產遊博覽園區年底竣工 第一階段申租率達8成2

備受矚目的「金門縣產遊博覽園區」，預定今年年底竣工，縣府建設處正積極加速招商作業，採工程與招商雙軌同步進行，目前已完成第一階段的招租申請，共吸引22家金門在地業者搶進插旗，達成8成2的招租比率。

縣府建設處表示，「金門縣產遊博覽園區」為金門第一個具備完整公共設施基盤的產業園區，園區提供產業用地4.78公頃土地供特色業者建廠，並規劃包含停車場、污水廠、公園、綠地、水力、電力、電信、道路等完整的公共設施，本案公共工程刻正執行中，預定今年年底竣工。

縣府自今年4月11日起至6月10日受理第一階段第1次申請，共吸引22家金門在地業者登記，包含老農莊食品、圓頭農牧食品、良金實業、金門地產王、燕南農牧食品、長合、馬家麵線、陳金福食品、聖祖、勝騏農牧、雙墩實業、金來寶食品行、刻譜企業社、永強生物科技、金鴻福等15家食品製造業；金合利實業、浯州陶藝、金門宏玻陶瓷等3家陶瓷工藝及金屬刀具製造業；王大夫一條根、佳仁化學、香蜂一條根、金太武一條根本舖等4家藥品製造及批發零售業。

據了解，此次受理22家業者送件，總申請面積高達4.44公頃，經初步形式審查22家業者申請案尚符規定，後續將依公告的出租手冊、招租須知等相關規定，就業者研提之建廠計畫、過去實績、財務資訊等項目進行實質審查，審查完成後，在就坵塊志願相同之業者辦理抽籤作業後，公告第一階段第1次招商成果，並同步辦理第一階段第2次剩餘土地後續招商作業。

建設處表示，產遊博覽園區開發以來，期間政策規劃及蒐集在地業者回饋意見，採分階段進行招商，並多元運用實體說明會、業者拜訪、工業會周知及申租階段採一對一專人輔導等方式積極招商，初步分析受理案件，預估實際出租面積達39,050平方公尺，佔總出租面積82%。