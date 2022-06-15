長期投注文史歌仔戲 黃振良陳為仕獲金門文化獎

第7屆金門文化獎得主今天公布，88歲高齡畢生投注歌仔戲團與鑼鼓隊的陳為仕、長期從事地方文史研究的黃振良，獲委員高度共識，以近乎全票獲選。縣府將視疫情，擇期公開表揚。

金門縣文化局發布新聞表示，金門文化獎以金門籍、年滿70歲以上，長期從事文化藝術活動，有傑出事蹟且對家鄉有貢獻者為獎勵對象。得獎者頒給文化獎章、證書及拍攝紀錄片，每人並頒發獎金新台幣10萬元。

文化局指出，陳為仕曾任兩屆金沙鎮民代表會代表，民國47年組織麗英歌仔戲團、後創立復興鑼鼓隊，自創10餘首歌仔戲詞曲及鑼鼓隊曲調，足跡踏遍各聚落與學區，長期從事文化藝術活動及教學，對金門及家鄉何厝村有傑出貢獻。他更投注畢生心血，興築頗具規模的「陳為仕民俗樓」，闡揚民俗文化。

74歲的黃振良擔任國小教師33年，退休後成立金門縣采風文化發展協會，現任金門縣文化資產審議委員、中國河洛文化研究會理事，並擔任金門觀光解說員培訓講師等，長期參與閩台兩地各種文化研究會，從事地方文史、閩南文化及鄉土語言調查研究工作，積極推展金門文化，著作多達25本。

文化局指出，第7屆文化獎有5名參選人，文化局召聘7名學有專精社會公正人士組成甄選小組，就候選人的學經歷、專業、傳承及對地區文化貢獻等評選，結果陳為仕和黃振良高票獲選，將視COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，擇期公開表揚得獎人。

此外，文化局長許績鑫表示，為了尊崇歷屆文化獎得獎人，文化局在中正國小民權路側風雨走廊，設置「歷屆金門文化獎風雲榜」，以燈片看板刊登得主事蹟，表彰他們的成就及對故鄉的貢獻，讓後輩學習效法。