快訊

陳時中「咳起來骨頭會痛」 羅一鈞曝其他確診者情況

華視跑馬燈誤植戰爭、天災引發民眾恐慌 遭NCC裁罰100萬元

中國健康碼變電子鐐銬？河南防維權「被紅碼」事件

長期投注文史歌仔戲 黃振良陳為仕獲金門文化獎

中央社／ 金門縣15日電

第7屆金門文化獎得主今天公布，88歲高齡畢生投注歌仔戲團與鑼鼓隊的陳為仕、長期從事地方文史研究的黃振良，獲委員高度共識，以近乎全票獲選。縣府將視疫情，擇期公開表揚。

金門縣文化局發布新聞表示，金門文化獎以金門籍、年滿70歲以上，長期從事文化藝術活動，有傑出事蹟且對家鄉有貢獻者為獎勵對象。得獎者頒給文化獎章、證書及拍攝紀錄片，每人並頒發獎金新台幣10萬元。

文化局指出，陳為仕曾任兩屆金沙鎮民代表會代表，民國47年組織麗英歌仔戲團、後創立復興鑼鼓隊，自創10餘首歌仔戲詞曲及鑼鼓隊曲調，足跡踏遍各聚落與學區，長期從事文化藝術活動及教學，對金門及家鄉何厝村有傑出貢獻。他更投注畢生心血，興築頗具規模的「陳為仕民俗樓」，闡揚民俗文化。

74歲的黃振良擔任國小教師33年，退休後成立金門縣采風文化發展協會，現任金門縣文化資產審議委員、中國河洛文化研究會理事，並擔任金門觀光解說員培訓講師等，長期參與閩台兩地各種文化研究會，從事地方文史、閩南文化及鄉土語言調查研究工作，積極推展金門文化，著作多達25本。

文化局指出，第7屆文化獎有5名參選人，文化局召聘7名學有專精社會公正人士組成甄選小組，就候選人的學經歷、專業、傳承及對地區文化貢獻等評選，結果陳為仕和黃振良高票獲選，將視COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，擇期公開表揚得獎人。

此外，文化局長許績鑫表示，為了尊崇歷屆文化獎得獎人，文化局在中正國小民權路側風雨走廊，設置「歷屆金門文化獎風雲榜」，以燈片看板刊登得主事蹟，表彰他們的成就及對故鄉的貢獻，讓後輩學習效法。

金門 文化局 歌仔戲

延伸閱讀

金門縣農會辦公大樓老舊 陳玉珍爭取275萬助改建

第7屆金門文化獎出爐 黃振良、陳為仕獲殊榮

防疫在家線上旅遊 看「麥動金門」如親臨外島

金門+106、1長者死亡 縣府籲長者盡速接種完整疫苗

相關新聞

金門縣農會辦公大樓老舊 陳玉珍爭取275萬助改建

金門縣農會現有辦公大樓於民國77年施建，距今已達35年之久，屋齡老舊有危險坍塌之虞，立委陳玉珍應金門縣農會提出的具體需求...

高市府本季標售土地只來22封標單 投資進入「冷卻期」

高雄市地政局舉行今年度第2季土地標售，僅22封標單參與競標，創史上新低，地政局表示，相較於去年第三季96封標單的盛況，本...

王國材視察鳳山火車站 新大樓最快明年底完工

台鐵鳳山車站大樓新建工程被視為鐵路地下化鳳山計畫的最後一哩路，總經費約25億元，打造電影院、商場、青創空間等。工程原預計...

高市都發局釋出7戶社宅招租 15坪月租只要3700元

近兩年因缺工缺料，高市約有3處社宅工程發包不出去，市內既有的社宅數量寥寥可數，其中位在鳳山區五甲國宅社區的公共出租住宅，...

考察海區 立委：北高雄觀光被忽略

為提振高雄海區觀光量能，高雄市在蚵仔寮漁港、彌陀漁港、興達港和永安漁港分別推出建設亮點及改善計畫。立委邱志偉說，北高雄觀...

屏東表揚模範警察 81歲志工也受獎

屏東縣警察局昨天辦警察節慶祝大會，縣長潘孟安頒獎表揚模範警察，其中，刑大分隊長潘建銘查獲多起製毒工廠，是辦毒品案高手，獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。