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澎好青共創實驗基地啟用 期創農漁村永續發展

中央社／ 澎湖縣15日電

澎湖在地青年團隊成立的「澎好青共創實驗基地」，今天揭牌啟用，作為在地農漁村青年文創平台交流站，希望共創農漁村的永續發展。

「澎好青共創實驗基地」今天在洪根深美術館舉行揭牌儀式，澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、農委會水保局台南分局長傅桂霖、澎湖農漁局長胡流宗與文化局長洪棟霖等人參與。

澎湖縣政府表示，農漁局去年辦理「澎湖農漁村青年及產業輔導共創平台」獎勵青年行動方案，澎湖青年自主成立了澎湖縣農嶼海青年創生協會，成果斐然，今年在縣府與議會的支持下，結合青年的各自專長及創意，創立了澎好青共創實驗基地，共創離島農漁村永續發展願景。

澎好青共創實驗基地包括「年年有鰆」及「O2 Lab海漂實驗室」等在地青年團隊，今天以「澎青進行式」為主題首展後，還陸續推出澎湖海廢地景藝術節「怪獸遊樂園」等活動，並結合青年創生產業、手作工作坊、文創市集、草地音樂會、社造咖啡館等活動，讓各界看見澎湖農漁村青年的力量。

青年 澎湖 文創

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