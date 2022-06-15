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金門縣農會辦公大樓老舊 陳玉珍爭取275萬助改建

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣農會現有辦公大樓於民國77年施建，距今已達35年之久，屋齡老舊有危險坍塌之虞，立委陳玉珍促成農委會同意補助275萬元建設經費以解決相關問題。圖／陳玉珍辦公室提供
金門縣農會現有辦公大樓於民國77年施建，距今已達35年之久，屋齡老舊有危險坍塌之虞，立委陳玉珍促成農委會同意補助275萬元建設經費以解決相關問題。圖／陳玉珍辦公室提供

金門農會現有辦公大樓於民國77年施建，距今已達35年之久，屋齡老舊有危險坍塌之虞，立委陳玉珍應金門縣農會提出的具體需求，邀集行政院農委會及所屬機關協調會商，促成農委會同意補助275萬元建設經費以解決相關問題。陳玉珍表示，感謝農委會同意補助，期盼趕緊發包施工，以完善金門農業教育訓練場地基礎建設。

陳玉珍表示， 農會現有辦公大樓三樓之天花板多處塌陷，地板腐爛已不堪使用，牆壁壁癌等情況嚴重，都須先拆除空間室內裝潢及清運，同時進行牆壁、地板等重新施作等工程，至於烈嶼辦事處大樓地板多處磁磚隆起裂開，天花板嚴重塌陷掉落，都有危害公共安全之問題，亟需爭取足夠經費加以修繕，以確保大樓安全及維持正常業務運作。

此次金門縣農會優化農業推廣教育訓練場域修繕計畫獲得農委員會同意補助款項，相信必定有助及時進行大樓修繕工程的進度，為鄉親提供一個優質安全的農業教育訓練環境。

她也說，金門縣烈嶼鄉雖同屬金門縣，但因地理位置屬金門縣離島致交通來往較為不便，因此金門縣農會前於民國73年建設烈嶼鄉辦事處大樓以服務農民，距今也近40年，烈嶼鄉辦事處目前常態性辦理烈嶼地區高粱、小麥烘乾集運作業及農用物資販售等服務，此外亦提供教育訓練場地以配合農事與肥料、農藥使用等政策宣導，但該辦事處也因屋齡近40年，地磚及天花板等皆有坍塌危險情況，為能維持安全良好的場域並服務烈嶼鄉親，修繕烈嶼辦事處的需求也刻不容緩。

陳玉珍說，提供農業推廣教育訓練安全及良好場地的環境，對於金門本地社會、環境、制度均具有明顯的正面效益，而創造良好的農業教育訓練環境，也將有助吸引青年留農及返鄉從農，更可為金門創造更多就業機會等效益。

金門 農會

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