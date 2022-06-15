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王國材視察鳳山火車站 新大樓最快明年底完工

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
曹公圳緊鄰鳳山車站，新建工程原規畫開闢新道路，目前仍有一戶未拆遷戶，無法開路和設置臨停接送區。記者林巧璉／攝影
曹公圳緊鄰鳳山車站，新建工程原規畫開闢新道路，目前仍有一戶未拆遷戶，無法開路和設置臨停接送區。記者林巧璉／攝影

台鐵鳳山車站大樓新建工程被視為鐵路地下化鳳山計畫的最後一哩路，總經費約25億元，打造電影院、商場、青創空間等。工程原預計後年1月完工，立委許智傑爭取提前至明年底完工，今天交通部長王國材至高雄視察交通建設說，朝明年底完工努力，可望也將改善地方反映的停車、接駁、綠園道整治等問題。

立法院交通委員會今至高雄考察交通建設，由王國材親自帶隊，台鐵局長杜微、鐵道局長伍勝園等人皆到場。委員會第一站至鳳山車站聽取簡報，下午將至台鐵機廠和左營，討論機場活化、台鐵南延、台鐵楠梓段立體化和捷運紫線等議題。

市議員張漢忠說，鳳山鐵路地下化後，火車從地下要爬升至地面層時的噪音影響周邊民眾生活，「這是地下化美中不足之處，如果要調整火車爬升位置，還要多花90億，希望交通部能協助。」北門里長謝秀霞表示，噪音問題已困擾居民許久。王國材表示，這部分將盡快研議處理方法，改善民眾生活。

曹公圳緊鄰鳳山車站，新建工程原規畫開闢新道路，目前仍有一戶未拆遷戶，無法開路和設置臨停接送區，該戶也掛白布條抗役市府分配違法。民眾抱怨車站周邊難臨停上下車、地下停車場動線不清。許智傑表示，交通部能提高補償，盡早與拆遷戶達到共識。鐵道局南工處段長張安志表示，因該地為市府的計畫道路用地，需市府與拆遷戶協調。

市議員鄭安秝說，很多民眾找不到車站地下停車場出入口，且收費高停車意願低，車站應推出里鄰優惠方案，解決車站周邊違停問題。王國材說，停車費部分將請台鐵局研議，停車場的指標、動線不清應立即改善，不需等到車站完工。另也將與高市交通局討論調整路型，讓民眾可臨停接送。

立法院交通委員會今至高雄考察交通建設，立委許智傑（由左至右）、交通部長王國材、鐵道局長伍勝園等人皆到場。記者林巧璉／攝影
立法院交通委員會今至高雄考察交通建設，立委許智傑（由左至右）、交通部長王國材、鐵道局長伍勝園等人皆到場。記者林巧璉／攝影
台鐵鳳山車站大樓新建工程總經費約25億元，打造電影院、商場、青創空間等，最快可望明年底完工。記者林巧璉／攝影
台鐵鳳山車站大樓新建工程總經費約25億元，打造電影院、商場、青創空間等，最快可望明年底完工。記者林巧璉／攝影
立法院交通委員會今至高雄考察交通建設，不少議員、里長出席反映地方狀況。記者林巧璉／攝影
立法院交通委員會今至高雄考察交通建設，不少議員、里長出席反映地方狀況。記者林巧璉／攝影

台鐵 王國材 交通部長

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