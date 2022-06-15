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壽山動物園迎來新生潮 3種動物寶寶報到

中央社／ 高雄15日電

壽山動物園迎來動物新生潮，最近有2隻狐獴、2隻黑肚綿羊和3隻絨鼠誕生，園區提供動物媽媽隱密和安全的空間，還準備月子餐增加泌乳，保育員也在旁協助，守護寶寶健康長大。

高雄市觀光局今天發布新聞稿指出，壽山動物園在5月23日歡喜迎接2隻狐獴、2隻黑肚綿羊和3隻絨鼠的誕生，洋溢新生的喜悅。園方提供動物媽媽們隱密和安全的育幼環境，動物寶寶們也展現驚人的成長速度。

新生的黑肚綿羊目前已能站穩腳步跟著媽媽行動，狐獴寶寶喜歡依偎在哥哥身邊撒嬌，絨鼠也學著跟媽媽一起吃胡蘿蔔丁，手捧胡蘿蔔丁啃食的模樣相當可愛。

壽山動物園表示，原本園內由8公、7母絨鼠組成大家庭，5月23日出生的2隻絨鼠已脫離只喝母乳的日子，另1隻較為弱勢的絨鼠寶寶則由保育員以人工哺育方式照養，並逐步引導牠融入群體生活。

觀光局表示，壽山動物園在新動物園運動工程施作期間，持續提供動物妥適的生活空間，絨鼠家族更建置符合牠們習性的冷氣空調環境。

5月底陸續有3種動物迎接新生命，為了讓動物寶寶平安健康長大，園區提供動物母親隱密和安全的空間，並準備月子餐以增加泌乳，保育員也會隨時關注動物媽媽和寶寶的一舉一動，希望提高新生動物健康成長的機會。

壽山動物園

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