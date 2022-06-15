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南橫彎路重機事故多 警籲減速靠右行駛

中央社／ 高雄15日電

南橫通車以來，共發生27件交通事故，受傷事故以大型重機居多，肇事主因多為未靠道路右側行駛，其次為未保持安全距離。六龜警方提醒，要想趨吉避凶，就要做到「減速慢行、靠右行駛」。

南橫公路梅山至向陽路段全線復通後，前往遊客絡繹不絕，尤以5月1日復通第一天，更創下5000多部車輛歷史紀錄。

進入南橫車輛增多，交通事故隨之增加，警方今天公布數據，自南橫公路開通以來，梅山口至埡口管制路段發生27件交通事故（有人受傷的A2事故計8件、無人受傷A3事故發生19件），發生受傷事故以大型重機居多，肇事主因多為未靠道路右側行駛，其次為未保持安全距離。

高雄市政府六龜警分局指出，南橫公路本就是一條建造不易道路，山區道路不僅彎路多且道路多為沿山壁闢建，死角多時常見不著對向車道；加之許多明隧道水泥柱，也有同樣情形。建議南橫出遊騎士，行駛路段務必「減速慢行，靠右行駛」，否則遇有對向來車，根本反應不及。

為預防交通事故發生，六龜警分局與公路總局第三區養護工程處甲仙工務段多次道路勘查，在易肇事地點增設靠右行駛、前有彎路、開頭燈、易落石路段等警示牌面與標誌，提醒用路人注意道路狀況；另於各類交通狀況發生時，立即通報警廣宣導用路人周知，隨時收聽警廣及確實遵守號誌行車，以保安全。

南橫 六龜

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