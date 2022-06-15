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防疫在家線上旅遊 看「麥動金門」如親臨外島

中央社／ 金門縣15日電

金門國家公園委託導演楊湘文歷時2年攝製完成「麥動金門」影片，29日將在金門國家公園臉書粉絲頁線上發表，金管處邀民眾防疫在家如親臨現場般，享受不同於本島的旅遊體驗。

金門國家公園管理處今天發布新聞表示，雖然因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，無法辦理「麥動金門」影片實體發表會，但危機就是轉機，轉換模式改為線上發表，朝向網路無國界的行銷，反而能讓世界看到金門的自然與人文之美。

管理處副處長楊金臻表示，「麥動金門」片長約15分鐘，以年輕民宿女孩接待不同旅人為主題，結合金門各景點、在地產業、在地美食等地方特色資源，展現專屬金門的獨特亮點及活力，希望透過不同旅人的視角，讓更多人能來認識金門、感受金門全新的魅力。

楊金臻邀民眾29日上午11時到金門國家公園臉書，一起參與「麥動金門」影片的線上發表會，未來影片也將會在中山林遊客中心及YouTube播放。

金門國家公園表示，7月1日起凡前往中山林遊客中心向解說人員說出通關密語：「我要看麥動金門影片」，並完成觀看者，即可獲得烘焙手沖耳掛咖啡包，活動期間每人限領1包，限量500包，送完為止；期待疫情結束後，旅客能親自走訪金門，享受不同於台灣本島的旅遊體驗。

金門 國家公園 疫情

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