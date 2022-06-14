南橫明起撤離時間提前 這一路段工務段將掛網加固

近日山區天候不穩，南橫公路台20線臨105便道28.6公里處近進涇橋路段接連傳出坍方，導致天池通往埡口路段屢次受阻，目前道路已恢復通行，為提升通行安全，甲仙工務段已完成刷坡作業並執行邊坡掛網；另考量汛期，明起道路淨空時段，從下午5時提前至3時。

甲仙工務段指出，南橫台20線臨105便道28.6公里處近進涇橋路段6月6日出現大量土石崩落，造成高雄端西段只開放到天池，台東端只能通行到埡口，但在11日執行邊坡維護時，再度傳出落石，導致該路段再次封閉。

天池監工站站長陳秉禾說，土石崩落當下，路面幾乎完全被覆蓋，隔日就派人將路面土石清除完畢，但外確保通行安全，另派員上山壁執行刷坡，明起展開為期近一周的掛網作業。

陳秉禾還說，掛網作業會將鐵網整個伏貼在山壁的坡面，減少落石掉落，未來完工會將效提升通行安全，但相關作業也會受天候影響，因此會把握時間施作。