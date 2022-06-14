快訊

香港壹傳媒公告 否認出售台灣蘋果新聞網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市規畫海線四漁港觀光建設 議員：不能只是花大錢

聯合報／ 記者林巧璉陳弘逸／高雄即時報導
為活絡海線漁產、觀光，海洋局推出多個建設計畫，包括蚵仔寮海洋及漁業文化親子館、情人碼頭海岸公園修繕、彌陀漁港旁的海岸光廊遮蔭等，圖為蚵子寮漁港。記者林巧璉／攝影
為活絡海線漁產、觀光，海洋局推出多個建設計畫，包括蚵仔寮海洋及漁業文化親子館、情人碼頭海岸公園修繕、彌陀漁港旁的海岸光廊遮蔭等，圖為蚵子寮漁港。記者林巧璉／攝影

為提振高雄海區觀光量能，高雄市在蚵仔寮漁港、彌陀漁港、興達港和永安漁港分別推出建設亮點及改善計畫。立委邱志偉說，北高雄觀光發展長期被忽視，海線四區海洋資源豐富，漁港各有特色，中央和地方應通力合作。市議員方信淵直言，光有硬體規畫無法吸引人潮，花大筆經費未見成效，市府對海線缺乏整體規畫，恐造成資源浪費。

立法院經濟委員會今天到茄萣、永安、彌梓等行政區考察，漁業署副署長王正芳、交通部觀光局副局長周廷彰等人下鄉。高雄市海洋局長張漢雄說，海洋局預計把蚵仔寮漁港管理站改建為「蚵仔寮海洋及漁業文化親子館」，總經費約6700萬，漁業署補助1500萬元，目前仍有5千萬元缺口，預計本月底發包，年底完工。

除了文化親子館，海洋局欲在漁港周邊蓋景觀平台、天空步道和海洋風琴碼頭等，全案仍在規畫設計。王正芳表示，針對較大筆的建設經費，建議市府可提前瞻計畫，也可分年執行、逐年建設，以爭取更多資源。邱志偉強調，中央或地方長期以來未曾統計北高雄觀光人數，顯見海線觀光產業長期被忽視。

「光有硬體建設沒用，納稅錢花得讓人心痛！」方信淵說，高雄藍色公路發展差，主要是市府沒有認真行銷各漁港特色，只是花大錢蓋建設，「情人碼頭花那麼多錢，看起來只是漂亮的公園，遊客來一次就不會想再來了。」方信淵認為，硬體建設不能東蓋一個、西蓋一個，漁港人文、特色等軟實力要被凸顯，並改善停車、交通等問題。

梓官區張姓居民認為，海線四座漁港有各自待解決問題，如蚵仔寮、興達港有魚貨採買人潮，如何完善觀光，讓遊客有更好體驗是發展重點；彌陀、永安漁港欠缺人潮，仰賴更多活水挹注，也可和地方團體合作，相輔相成。

海洋局表示，過去蚵仔寮、彌陀都曾獲選十大魅力漁港，為讓揮別老舊漁港充滿腥臭味，破爛形象，藉盤點現有漁港空間，把環境美化、活化，促進北高雄海線觀光，其中，海洋及漁業文化館就是由蚵仔寮漁港管理站改建，既符合民眾需求，更能因地制宜，也把經費花在刀口上。

市議員陸淑美說，縣市合併前永安漁港一度有意推動水上樂園，當地養殖戶接管亂象多，路上、海灘隨處可見雜亂管線，影響遊客親海意願，市府要先著手整頓，觀光產業才能被提升。

張漢雄表示，過去蚵仔寮、彌陀漁港都曾獲選十大魅力漁港，為讓揮別老舊漁港充滿腥臭味，破舊形象，市府盤點現有漁港空間，努力營造環境美化、活化，促進北高雄海線觀光，其中海洋及漁業文化館就是由蚵仔寮漁港管理站改建，既符合民眾需求，更能因地制宜，也把經費花在刀口上。

為活絡蚵子寮觀光產業，海洋局預計把蚵仔寮漁港管理站改建為「蚵仔寮海洋及漁業文化親子館」，總經費約6700萬。記者林巧璉／攝影
為活絡蚵子寮觀光產業，海洋局預計把蚵仔寮漁港管理站改建為「蚵仔寮海洋及漁業文化親子館」，總經費約6700萬。記者林巧璉／攝影
立法院經濟委員會今到茄永彌梓等海線四區考察，立委邱志偉（左三）要求相關單位協助北高雄海洋建設，促進地方觀光和建設。記者林巧璉／攝影
立法院經濟委員會今到茄永彌梓等海線四區考察，立委邱志偉（左三）要求相關單位協助北高雄海洋建設，促進地方觀光和建設。記者林巧璉／攝影

漁業署 高雄市 邱志偉

延伸閱讀

高市+9598 「兩年齡層」確診數攀升

Minecraft帶你嗨玩漁港 深澳漁港好吃又好玩

遠洋漁汛到 高市為前鎮外籍船員打疫苗

桃園／西濱快速公路玩透透！【竹圍觀光漁港】老少皆宜還可滿足饕客

相關新聞

南橫明起撤離時間提前 這一路段工務段將掛網加固

近日山區天候不穩，南橫公路台20線臨105便道28.6公里處近進涇橋路段接連傳出坍方，導致天池通往埡口路段屢次受阻，目前...

高市規畫海線四漁港觀光建設 議員：不能只是花大錢

為提振高雄海區觀光量能，高雄市在蚵仔寮漁港、彌陀漁港、興達港和永安漁港分別推出建設亮點及改善計畫。立委邱志偉說，北高雄觀...

過港隧道送水管線搶修 高雄旗津逾7千戶15日晚起停水14小時

台灣自來水公司第七區管理處表示，因為旗津區過港隧道內自來水600mm送水幹管日前巡檢時，發現鋼管鏽蝕微量漏水，考量旗津地...

總鋪師里長為特教孩子辦桌 社區巡守定期打掃維護校安

高雄市前鎮區建隆里長林得祿與成功特殊教育學校互動10多年，總鋪師出身的他，曾為特教孩子辦桌，豐盛的菜色讓障礙生吃得開懷。...

屏東表揚模範警 受獎人染疫缺席同事代領獎

明天是警察節，屏東縣長潘孟安今天表揚模範警察，其中，刑大分隊長潘建銘破獲數起製毒工廠，是辦毒品案件高手，獲全國模範警察表...

高雄燈塔8月正式對外開放 夜間也能逛

歷經兩年的整修，高雄燈塔改善工程預計今年6月底前完工，8月正式對外開放。交通部航港局表示，部分員工備勤室則改建為輕食販賣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。