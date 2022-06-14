高市規畫海線四漁港觀光建設 議員：不能只是花大錢

為提振高雄海區觀光量能，高雄市在蚵仔寮漁港、彌陀漁港、興達港和永安漁港分別推出建設亮點及改善計畫。立委邱志偉說，北高雄觀光發展長期被忽視，海線四區海洋資源豐富，漁港各有特色，中央和地方應通力合作。市議員方信淵直言，光有硬體規畫無法吸引人潮，花大筆經費未見成效，市府對海線缺乏整體規畫，恐造成資源浪費。

立法院經濟委員會今天到茄萣、永安、彌梓等行政區考察，漁業署副署長王正芳、交通部觀光局副局長周廷彰等人下鄉。高雄市海洋局長張漢雄說，海洋局預計把蚵仔寮漁港管理站改建為「蚵仔寮海洋及漁業文化親子館」，總經費約6700萬，漁業署補助1500萬元，目前仍有5千萬元缺口，預計本月底發包，年底完工。

除了文化親子館，海洋局欲在漁港周邊蓋景觀平台、天空步道和海洋風琴碼頭等，全案仍在規畫設計。王正芳表示，針對較大筆的建設經費，建議市府可提前瞻計畫，也可分年執行、逐年建設，以爭取更多資源。邱志偉強調，中央或地方長期以來未曾統計北高雄觀光人數，顯見海線觀光產業長期被忽視。

「光有硬體建設沒用，納稅錢花得讓人心痛！」方信淵說，高雄藍色公路發展差，主要是市府沒有認真行銷各漁港特色，只是花大錢蓋建設，「情人碼頭花那麼多錢，看起來只是漂亮的公園，遊客來一次就不會想再來了。」方信淵認為，硬體建設不能東蓋一個、西蓋一個，漁港人文、特色等軟實力要被凸顯，並改善停車、交通等問題。

梓官區張姓居民認為，海線四座漁港有各自待解決問題，如蚵仔寮、興達港有魚貨採買人潮，如何完善觀光，讓遊客有更好體驗是發展重點；彌陀、永安漁港欠缺人潮，仰賴更多活水挹注，也可和地方團體合作，相輔相成。

海洋局表示，過去蚵仔寮、彌陀都曾獲選十大魅力漁港，為讓揮別老舊漁港充滿腥臭味，破爛形象，藉盤點現有漁港空間，把環境美化、活化，促進北高雄海線觀光，其中，海洋及漁業文化館就是由蚵仔寮漁港管理站改建，既符合民眾需求，更能因地制宜，也把經費花在刀口上。

市議員陸淑美說，縣市合併前永安漁港一度有意推動水上樂園，當地養殖戶接管亂象多，路上、海灘隨處可見雜亂管線，影響遊客親海意願，市府要先著手整頓，觀光產業才能被提升。