過港隧道送水管線搶修 高雄旗津逾7千戶15日晚起停水14小時

台灣自來水公司第七區管理處表示，因為旗津區過港隧道內自來水600mm送水幹管日前巡檢時，發現鋼管鏽蝕微量漏水，考量旗津地區民眾用水需求及協助過港隧道管理單，決定於6月15日晚上9點到16日上午11點，停水14小時，進行搶修，影響約7700戶，請停水區域內用戶儲水備用。

水公司七管處表示，日前巡檢旗津區過港隧道內自來水600mm送水幹管時，發現鋼管鏽蝕微量漏水，協調後決定6月15日晚上9點至16日上午11點，進行交通管制停水搶修，其中部分管末及高地區需延後2小時復水，請停水區域內用戶及早儲水備用。

此期間旗津區全區停水用戶達7700戶，延後復水區域包括旗津區復興里、振興里、慈愛里地勢較高區域753 戶，及旗下里、永安里管線末端區域244 戶，會停水至16日下午1點 恢復正常供水。

水公司請民眾請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水。停水期間請民眾關閉抽水機電源；建築物的自來水進水口低於地面用戶，停水期間請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸汙染。