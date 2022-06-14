總鋪師里長為特教孩子辦桌 社區巡守定期打掃維護校安

高雄市前鎮區建隆里長林得祿與成功特殊教育學校互動10多年，總鋪師出身的他，曾為特教孩子辦桌，豐盛的菜色讓障礙生吃得開懷。里辦公室特別在校門及側門口設置巡守箱，協助夜間保全人員下班後的校園安全，並組織志工定期打掃里內環境，讓特教孩子們有更好的學習環境。

高雄成功特教學校校長蔡鴻文表示，學校所在屬建隆里，里辦公室離學校約300公尺，林里長與特教生有很多機會接觸，碰到校慶、畢業典禮、歲末聯歡等，只要學校請柬邀請，林得祿總是撥空準時出席，然後默默的送上一份為數不小的紅包，表示要給學校幫助弱勢的孩子。偶爾因為里內公務無法前來，還會刻意提前到校祝賀，堅持「人不到禮（紅包）也要到」的原則，樂善好施。

林得祿就任里長以來組設社區巡守隊，在成功特教校門及側門口設置巡守箱，協助夜間保全人員下班後的校園安全維護；組織志工定期打掃里內環境，讓校園周邊環境整齊清潔；還爭取里內基礎建設，為整建啟聖街通學步道及西側人行通道綠廊設置路燈發聲。此外並主動贊助里內學生向學，經常捐助弱勢家庭學生的生活費。

林得祿從年輕時就是總鋪師，為回饋地方，常主動參與地方公益活動並接任獅子會會長。他說，10多年前剛好建隆里前任老里長萌生退休念頭，鼓勵他出馬競選接任里長，服務建隆里民。幾經思考評估後，他決定出馬參選並順利當選，已續任三屆。

「里長實在『足骨力』（很努力）！」成功特教學校主任鄭坤益說，林得祿曾承辦「高雄市特教學生自強童軍體驗營活動」晚會膳食，在有限的1人70元預算標準下，他不計成本提供了20桌豐盛的食材，在學校風雨球場辦了一場台灣傳統辦桌晚宴，菜色有炒米粉、魚翅羹、八寶丸、花枝丸、清蒸蝦、紅燒筍乾豬蹄、人參雞湯、冰淇淋等，還加碼消夜貢丸湯、綠豆湯，現場讓師生表演歡唱，讓參與的特教師生印象深刻，感謝里長的付出。