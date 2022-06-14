高雄旗津區7700戶 15日晚上9時起停水14小時
高雄旗津過港隧道送水管線鏽蝕漏水，台水公司將辦理搶修工程，預計旗津區15日晚上9時至16日上午11時需停水共14小時，停水戶數約7700戶，台水公司提醒民眾提早儲水。
台灣自來水公司第七區管理處今天發布新聞稿表示，旗津區過港隧道內自來水600mm送水幹管日前巡檢時發現鋼管鏽蝕微量漏水，經與過港隧道管理單位協調，將於15日晚上9時至16日上午11時辦理停水搶修。
台灣自來水公司第七區管理處指出，這次停水共14小時，但其中部份管末及高地區需延後2小時復水，停水區域為旗津區全區，停水戶數7700戶。
延後復水區域包括旗津區復興里、振興里、慈愛里地勢較高區域753戶，及旗下里、永安里管線末端區域244戶，需至16日下午1時恢復正常供水。
水公司提醒民眾，民眾應提早於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源；另建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間，應將總表前制水閥栓關閉；剛恢復供水時，將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。
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