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屏東表揚模範警 受獎人染疫缺席同事代領獎
明天是警察節，屏東縣長潘孟安今天表揚模範警察，其中，刑大分隊長潘建銘破獲數起製毒工廠，是辦毒品案件高手，獲全國模範警察表揚。81歲警察志工管雲斌，從事志工30年，最全縣最年長志工同樣獲得表揚。
屏東縣警局今天提前舉行警察節慶祝大會，因疫情影響，活動規模縮小，原有117人獲表揚，僅35人出席受獎，還有1人染疫確診，臨時由同事代領獎。其中刑大分隊長潘建銘偵破多起大宗製毒工廠，起獲第二級毒品安非他命成品逾19.78公斤，獲內政部警政署表揚全國模範警察。
屏東警分局偵查隊長葉憲威，曾破獲去年4月社會矚目的人妻擄殺案，及中山高中62歲李姓女老師在台88快速道路遭鐵片砸死案。屏東警分局偵查隊小隊長盧豐昇，曾在一天內破獲2起假綁架詐騙案。里港警分局偵查隊偵查佐黃怡豪，曾查獲2件毒品製造工廠及殺人案。恆春警分局偵查隊偵查佐尤正南，曾查獲毒品走私集團案件。刑大偵二隊小隊長胡南煌以及經濟組小隊長陳武亮，曾查獲毒品工廠案。6人都因偵破重大刑案有功同獲表揚。
潘孟安肯定員警卓越表現，除了破獲歷年最大宗的漁船跨境走私，以茶葉包裝毒品K他命369包，共384公斤。執行護老專案也讓高齡者車禍減少126件，下降22.5％。疫情爆發時比照偵辦重大刑案模式，實施精準疫調，另加強娛樂場所臨檢，有效斬斷傳播鏈，非常感謝員警為「安居樂業，幸福屏東」目標努力。
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