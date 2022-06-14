屏東表揚模範警 受獎人染疫缺席同事代領獎

明天是警察節，屏東縣長潘孟安今天表揚模範警察，其中，刑大分隊長潘建銘破獲數起製毒工廠，是辦毒品案件高手，獲全國模範警察表揚。81歲警察志工管雲斌，從事志工30年，最全縣最年長志工同樣獲得表揚。

屏東縣警局今天提前舉行警察節慶祝大會，因疫情影響，活動規模縮小，原有117人獲表揚，僅35人出席受獎，還有1人染疫確診，臨時由同事代領獎。其中刑大分隊長潘建銘偵破多起大宗製毒工廠，起獲第二級毒品安非他命成品逾19.78公斤，獲內政部警政署表揚全國模範警察。

屏東警分局偵查隊長葉憲威，曾破獲去年4月社會矚目的人妻擄殺案，及中山高中62歲李姓女老師在台88快速道路遭鐵片砸死案。屏東警分局偵查隊小隊長盧豐昇，曾在一天內破獲2起假綁架詐騙案。里港警分局偵查隊偵查佐黃怡豪，曾查獲2件毒品製造工廠及殺人案。恆春警分局偵查隊偵查佐尤正南，曾查獲毒品走私集團案件。刑大偵二隊小隊長胡南煌以及經濟組小隊長陳武亮，曾查獲毒品工廠案。6人都因偵破重大刑案有功同獲表揚。