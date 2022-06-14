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完成老伴助弱勢未竟心願 告別式捐伊甸基金百萬善款
屏東縣東港鎮退休企業家楊坤池因病辭世前，和妻子楊張美珠投入志工，為完成支持社福團體的未竟心願，楊張美珠主動聯繫伊甸基金會代先生捐款100萬元，購置服務偏鄉的身障服務行動車，並在12日的告別式上完成捐贈，實現楊坤池的遺願；伊甸基金會屏東區因疫情影響愛心捐款減少，這也是今年以來最高額的愛心捐款，伊甸好感動。
享壽76歲的楊坤池，因觀光局東港大鵬灣國家風景區成立房地被政府徵收，中年轉業，從事汙水處理玻璃纖維槽體製作，成立吉立福實業公司，取得台灣、日本、中國的專利，甚至有機會到大陸技術轉移，楊坤池仍選在台擴廠，將技術留在台灣。楊坤池夫妻是慈濟志工，楊退休後熱心公益活動，以7旬高齡參加單車環島公益活動，協助偏鄉和弱勢族群是他最大的心願。
楊坤池的大女兒楊晏綺說，父親退休後擔任志工，經常單車環島、爬玉山、泳渡澎湖灣等，持續幫助弱勢家庭，將希望和善良的種子散播出去，自幼就教導1女2子要成為有溫度的人，「我們不能都做偉大的事，但我們可以用偉大的愛做一些小事」；在告別式捐贈是要實現父親遺願，透過捐贈伊甸的身障服務車，繼續父親「偏鄉走透透」幫助弱勢的願望，持續在偏鄉穿梭傳遞愛心。
楊坤池的住家就在伊甸東港早療中心旁，楊張美珠常看見伊甸基金會的交通車載送身障孩子，她日前主動聯繫伊甸，得知高雄甲仙及杉林區的交通車，車齡超過15年，車況不佳，近期因輪胎、冷凝器問題進廠維修，楊張美珠決定代表先生捐贈100萬元購置1台8人座的身障服務行動車及屏東弱勢兒童的服務經費，幫助偏遠地區身心障礙者外出就醫和身心障礙兒童接受療育服務，讓更多需要幫助的人受惠。
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