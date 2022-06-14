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防堵疫情勤洗手 澎副議長贈各校洗手乳

中央社／ 澎湖縣14日電

COVID-19疫情嚴峻，澎湖縣副議長陳雙全今天捐贈洗手乳給縣內高中職以下學校，鼓勵學生要落實勤洗手，做好消毒防疫，遠離病毒。

由於疫情未歇，陳雙全今天再購置10公升160桶和1公升400瓶的洗手乳，依各校學生人數比例，分別贈送給澎湖2所高中職、51所國中小和27所公私立幼兒園，希望每名學子在疫情期間，注意個人衛生，落實勤洗手的好習慣。

陳雙全表示，澎湖確診人數節節上升，目前累積確診人數超過4800例，民眾要提高警覺，配合防疫措施做好戴口罩、勤洗手，有效防堵疫情的感染。

陳雙全繼5月中以個人月薪購置500份唾液快篩和2萬份口罩給縣內27所公私立幼兒園之後，今天再購置洗手乳一批贈送給縣內高中職以下學校和公私立幼兒園來使用。

疫情 陳雙全 幼兒園

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