南橫梅山口至向陽段落石清除 15日調整通行時間

近日南橫午後天氣易起濃霧及降雨視線不佳，甲仙工務段今天表示，梅山口至向陽路段15日起東西兩端開放時間暫時調整為上午7時至12時進入，並於午後3時車輛離開管制路段。

公路總局第三區養護工程處甲仙工務段表示，下午3時後路段淨空，後續開放時間將視28.6K邊坡整治狀況逐步調整。

甲仙段表示，近期午後雷雨機率較大，提醒有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，以避免等候，並建議提早上山；若下雨有濃霧現象將會影響行車視距。用路人上山前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。

台20臨105線28K+600天池路段，11日甲仙段動員施工廠商現場實施邊坡維護作業時，發現上邊坡有破碎土石堆積隨時有向下坍滑，且自中午起大雨、濃霧，考量行車安全，緊急預警性封閉天池至埡口路段。

甲仙段連日來進行刷坡作業，邊坡明顯土石已初步清除，預計15日起開始邊坡掛網作業，並於昨日下午2時恢復常態性管制。由於上邊坡仍有可能產生突發性零星落石，為維護用路人安全，甲仙段已派保全人員現場持續守視。