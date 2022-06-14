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馬祖無力設長新冠整合門診 至本島就診有半價交通補助

聯合報／ 記者李成蔭／連江即時報導
連江縣立醫院。圖／本報資料照片
連江縣立醫院。圖／本報資料照片

國內疫情持續發展，連江縣因為醫療量能因素而無法參與「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，不過，立委洪申翰表示，向中央地方相關衛生單位詢問後了解，民眾「長新冠後遺症」若嚴重到須至本島就醫，可享有交通補助。

洪申翰指出，因為馬祖只有一間縣立醫院，且醫療人力不足，平時必須由台北聯醫、萬芳醫院及亞東醫院支援人力，北部疫情嚴峻下也暫停支援，再加上新冠整合門診需要胸腔科、感染科、復健科、心臟內科等多科聯合開辦，因此可以理解縣立醫院為何沒有意願參與。

連江縣衛生福利局與衛福部負責離島交通業務的護理及健康照護司回應，民眾若有長新冠後遺症相關症狀，可先到連江縣立醫院看家醫科，如後遺症症狀嚴重到縣立醫院無法處理，可再到台灣本島就醫。

而憑縣立醫院開立轉診單之日起3個月內到台灣本島就醫，可根據衛福部「離島地區嚴重或緊急傷病患就醫交通費補助要點」補助一半的交通費，每人每年可有4次補助，經醫師診斷確有需要者可增加到6次。洪申翰提醒，如果是攜帶65歲以上或12歲以下病患，除病患本身，陪同者中一人也可申請交通補助。

洪申翰提到，馬祖四鄉五島人口數約1萬3782人，根據辦公室統計4月24日至6月13日，馬祖染疫人數已有975人，染疫率約7%；有專家提醒，雖然Omicron多為輕症，但相關後遺症也不能輕忽。

洪申翰認為，未來長新冠後遺症需求只會多不會少，馬祖到本島就醫雖有交通補助，但並非全額補助，希望北部疫情趨緩，早日恢復支援醫師支援馬祖醫療人力，開辦染疫康復者整合門診，讓有需要的民眾可以在馬祖當地就醫。

馬祖 洪申翰 疫情

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