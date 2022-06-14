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小港醫院擴大醫療量能 新急重症大樓112年完工

中央社／ 高雄14日電

高雄市立小港醫院將興建新急重症大樓，今天舉行上梁祈福典禮，未來規劃增設高壓氧治療機、核子醫學檢查、放射腫瘤治療、全新智能病房等，病床數增至753床，預計明年中完工。

高雄市政府秘書長郭添貴、衛生局長黃志中、立委賴瑞隆及多名高市議員出席上梁祈福典禮。

小港醫院院長郭昭宏表示，新急重症大樓將興建地下3樓、地上10樓建築物，規劃增設高壓氧治療機、核子醫學檢查、放射腫瘤治療，購置正子造影（PET）、全新智能病房等，總病床數將增加至753床，預計明年完工試營運。

郭添貴表示，小港醫院是深耕南高雄24年的重要醫療機構，近年服務量飽和，需求量遠高於當初設置規模，感謝賴瑞隆協助市府向中央爭取補助經費，總投資額新台幣30億餘元，規劃完善醫療設備，為地方帶來更好的醫療環境。

賴瑞隆說，南高雄因位處重工業及高雄港區，大型車輛多、工安風險高，醫療設施、人力資源都急需擴充，明年新大樓啟用，將增加小港醫院整體服務能量，減少市民等候時間，提升醫療品質。

賴瑞隆 腫瘤

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