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遠洋漁汛到 高市為前鎮外籍船員打疫苗

中央社／ 高雄14日電

因應防疫需要，趕在遠洋漁船返港漁汛期前，高市海洋局與農委會漁業署及台灣區魷魚、鮪魚、圍網三大遠洋漁業公會聯手，為6月大批隨漁船進港境外僱用的外籍船員施打疫苗

前鎮漁港為全國最大遠洋漁港，依海洋局資料，設籍遠洋漁船約450艘，每年有300多艘次遠洋漁船進出，每年6、7月，以及11、12月是遠洋漁船返港漁汛期，全年度汛期在港停留船員約1萬人次。前鎮漁港主要漁獲為鮪魚、魷魚及秋刀魚、正鰹等，年產值約新台幣200多億元，每當魚汛期來臨，大批遠洋漁船進港卸魚、整補及修繕，同時大批外籍船員隨船入港。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫不分國籍，高市府重視離鄉背景已久，卻無從施打疫苗的外籍船員。為加強遠洋漁船返港時檢疫作為，安排即將隨船出港的外籍船員施打疫苗，讓遠洋漁船能在海上安心作業。

海洋局長張漢雄13日與魷魚公會總幹事施教智到場關心外籍漁工施打疫苗情形。張漢雄表示，船主可透過遠洋漁業公會整合協調遠洋漁船外籍船員及醫療院所；海洋局安排就近於前鎮漁港西岸卸魚碼頭區進行疫苗接種。

依海洋局數據，9日下午已開始著手為400多名外籍船員施打疫苗，陸續安排接種，讓船員可安心出港赴遠洋作業，防疫千里之外。海洋局呼籲遠洋漁船業者，現正適逢疫情全球感染擴散之際，應嚴守防疫措施，配合漁港檢疫，提醒所屬外籍船員檢疫期間務必遵守防疫規定，對於疫情一刻都不可鬆懈。

疫苗 疫情 遠洋漁業

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