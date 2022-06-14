都市發展公墓改建搬厝 496榮民塔位今入嘉縣軍人忠靈祠

台灣許多已故單身榮民原安厝各地，但隨都市發展公墓改建頓無所依，今來自高雄、屏東和台南496位榮民塔位牽厝到嘉義縣軍人忠靈祠，退輔會主委馮世寬受訪時表示，這種情況未來恐成常態，目前仍在調查散居各地軍人墓，希望未來集中後讓他們香火得延續。

屏東縣內埔鄉第十公墓、高雄市燕巢區第四公墓及台南市關廟區壽人墓園，因都市計畫發展須遷移墓座，其中496位單身榮民需重新尋找安厝處，經嘉義縣政府協助，遷靈鹿草軍人忠靈祠，今辦晉塔典禮，嘉義縣長翁章梁、馮世寬等出席。

內埔鄉長鍾慶鎮說，屏東原本就沒有軍人公墓，高雄軍人公墓已滿，東片村第十公墓因地方發展需求改建，其中49位沒有兵籍資料、沒有眷屬掃墓的已故單身榮民被迫牽厝嘉義，也希望讓他們身後節日能有後輩祭拜，享受香火集祀。

馮世寬說，如今都市發展迅速，觀光工商產業逐漸往郊區發展，許多軍人墓地也被迫遷移，這種現象以後會變成常態，目前統計約有10幾萬位已故榮民散居各地恐受影響，退輔會希望獲得地方政府協助，合法起居遷徙，集中安置這些已故榮民。

嘉義縣長翁章梁說，早期來台單身的榮民在台灣安全及經濟發展建設中擔任重要角色，因為他們的努力付出，才有今天安定的家園。然而在他們亡故後因在台無家人，當年土葬墓座已塌陷或損毀，此次能透過各界幫忙，讓他們安身在軍人忠靈祠，以告慰故榮民在天英靈。