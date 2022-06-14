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考機車也上駕訓班 高市補助1200名額訓練費

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導

為降低機車事故，高雄市區監理所鼓勵民眾上機車駕訓課，與4家駕訓班合作，推動機車駕訓課程。高雄市區監理所、高市府今年加碼補助，共有1200個名額可獲1300元補助訓練費，課程平均2800元至3700元，等於自己負擔1500元就可上完整訓練並考照。

學員康雅琇今天結業順利考照，她說，之前自己在家附近巷弄練車，才剛上路不久就摔車破相，「原來騎車沒那麼簡單，如果輕率上路真的很危險。」康雅琇輾轉得知有機車駕訓課可報名，康雅琇表示，最大的收穫是教練會模擬各種道路狀況，也會讓我們直接練習，學科也獲知不少交通法規和實際案例，未來上路就會更警覺。

「原來靠大車太近真的會被捲進去！」學員林同學說，自己本來只想直接考駕照，但媽媽聽到有駕訓課馬上報名，但上課後很有收穫，教練在學科時會分享車禍原因，讓大家更了解怎麼避免事故。

高市副市長林欽榮致詞表示，根據交通部統計，如能接受完整機車駕駛訓練，可降低違規風險32%、更可可降低肇事風險20％。有道安意識就能有效降低肇事狀況，未來也會持續推動此課程。

公路總局高雄市區監理所從2019年開始推動機車駕訓課程，在大新駕訓班成立第一家機車駕駛班，今年再加3班駕訓班，包括凱旋、南昌、加昌等，，包括6小時學科、10小時術科課程。

高市所長劉育麟說，機車前6大肇事原因有未依規定讓車、轉彎（向）不當、未保持安全距離等。透過課程，教練會模擬各種道路狀況，也讓學員更了解交通最新法規，都能有助未來行駛安全。

交通局今年也加碼補助20萬元，讓更多民眾可獲機車受訓補助，局長張淑娟指出，高市交通事故有6成都與機車有關，尤其18至24歲青少年和年長者都是主要肇事族群，希望能透過駕訓課程讓民眾更有道安意識。

駕訓班 高雄市

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