影／台南火車站修復 台鐵公布這樣東西幾乎全部被打壞

本報上周獨家報導修復中的國定古蹟台南火車站被「修壞」，引發關注，台南市多名議員昨天前往現場會勘，台鐵局說明目前古蹟修復的狀況，包括外牆的面磚，原設計是保留9成、其他仿作，但目前的情況卻是保留不到3成，窗框部分原本仿作是兩成、現場卻變成幾乎百分百都仿作，日治時期的衛浴設備則是在移除過程中「不小心弄壞了」，讓在場議員直搖頭，也讓台南火車站目前修復的狀況曝光。

負責修復工程的台鐵局高雄工務段簡報表示。因為修復過程中發現很多困難，才會有變更的情況，「施工過程一定有不當或不周的地方，會盡力改善」，但這個說法也引起在場的議員不滿，議員謝龍介表示，「為什麼施工一定會有不當，是因為台鐵局都沒有專業人員嗎」。

台鐵配合台南鐵路地下化，花費1億多元修復國定古蹟台南火車站，2017年動工，原本預計今年3月底完工，卻在2月停工，主要原因是現場許多施作未依法經國定古蹟審議委員會核准就逕行動工，台鐵事後補送相關資料至委員會審議，委員會拒絕背書，兩度打回票，文化部文化資產局擔心愈修愈糟，要求停工；昨天文資局古蹟組監管科科長吳昆泰也到場，表示已要求台鐵及包商在月底前提出補救計畫，後續會由委員會討論是否違反文資法，將依法究辦。

台鐵高雄工務段昨天現場公布目前修復的狀況，其中外牆的面磚原本設計保留88.47%、其他11.53%仿作，但現場施工後才發現風化嚴重，不得已敲除，目前的狀況是保留28.54%，仿作63.15%，8.31%則是整修。變更的部分目前正送古蹟審議委員審查中。

窗框部分原本的設計是仿作23.45%、保留8.65%，其他67.9%則進行整修，但後來現場變為仿作97.53%、保留2.47%。衛浴部分因為舊物無法使用，原本委員會同意部分保留展示，但小便斗的部分在移除時弄壞，這些部分也都要再送委員會審查。

台鐵局並表示，工程是在去年12月30日與文資局「雙方合意停工」，而非被勒令停工，未來只要完成變更設計，就會請廠商馬上復工。

昨天的會勘包括謝龍介、邱莉莉及許至椿等多名議員都前往，議員唐碧娥表示，台南有台灣的京都之美稱，是全台古蹟最多的城市，日本人重視古蹟，是不可能發生修壞的情況，絕對零容忍。

謝龍介也表示，台鐵說明了許多古蹟修復中遭遇的困難，像是外牆的老磁磚因為脫落難補，就乾脆打掉，2樓鐵道旅館的衛浴因為老舊就移除，「那個鑄鐵浴缸如果是當年日本親王曾經洗過的，能這樣處理嗎」，既然台南火車站已經被列為國定古蹟，相關單位在處理時就不能這樣亂搞。