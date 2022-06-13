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高雄鐵路地下化施工致屋損 李昆澤：鐵道局應盡快修繕

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
立委李昆澤（站立者）今天舉辦2022高速公路及鐵路地下化工程雨季防汛暨登革熱防治協調會報。記者林巧璉／翻攝
立委李昆澤（站立者）今天舉辦2022高速公路及鐵路地下化工程雨季防汛暨登革熱防治協調會報。記者林巧璉／翻攝

高雄鐵路地下化施工持續推進，有里長反應鐵路地下化施工，工區周圍的房屋及道路，都有龜裂、損壞的狀況發生。立委李昆澤要求鐵道局掌握受損狀況，盡快協助居民復原或賠償工作。另外特定路段的積水狀況，李昆澤也要求高公局、水利局要盡快瞭解狀況，協助地方解決問題。

李昆澤今天舉辦「2022高速公路及鐵路地下化工程雨季防汛暨登革熱防治協調會報」，邀集中央、地方、議員、里長等有關單位出席，面對汛期，確認各單位的準備工作是否到位。李昆澤說，自己每年都會召開汛期協調會報，確認各單位的防汛工作整備。

近日高雄盛夏高溫，又到登革熱防治季節，李昆澤表示，在自己的要求下，鐵道局已在鐵路地下化的施工範圍做好汛期前的維護與檢查；台鐵局完成各車站與邊坡的防洪巡檢；高公局則完成高速公路沿線清淤、邊坡植栽清理工作。水利局每周測試抽水機與滯洪池設備。

會中多位里長反應的鐵路地下化後，市區綠廊道周邊有淹水情形，李昆澤指出，市府已有編列相關預算做改善，今年的雨季就是驗收期，要用最嚴格的標準來檢視，如果有問題，一定要立刻研議，做出調整與相關因應措施。

李昆澤強調，極端氣候已成為常態，瞬間的強降雨對於地方防洪是嚴峻的考驗，不管是高速公路沿線、鐵路工程、市區排水等等，都要做好縝密的準備。

立委李昆澤（中）今天舉辦2022高速公路及鐵路地下化工程雨季防汛暨登革熱防治協調會報。記者林巧璉／翻攝
立委李昆澤（中）今天舉辦2022高速公路及鐵路地下化工程雨季防汛暨登革熱防治協調會報。記者林巧璉／翻攝

李昆澤 鐵路地下化 高雄市

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