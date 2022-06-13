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住國道旁長年受噪音之苦 高速公路局撥款千萬蓋隔音牆
國道十號仁武路段鄰近仁武區赤山里，但因沒有隔音牆又車輛來往頻繁，讓附近居民飽受噪音困擾，高速公路局去年起與相關單位會勘編列預算，今天上午高公局派員與立委林岱樺等人進行施工說明，預計最快明年11月底完工。
赤山里長吳永宗表示，國道十號往東仁武區赤山里路段（3K+734至4K+060）因為沒有隔音牆，民眾半夜經常睡覺睡到一半被大車經過的碰碰聲吵醒，睡覺都要戴耳塞，長者有不易睡著的問題，聽到吵雜聲更睡不著，小朋友也容易被國道車子聲音嚇醒大哭，在地民眾爭取多年，希望盡早做隔音牆，還居民一個安穩覺。
高速公路局指出，國道十號在蓋時，仁武區赤西里一帶還是鮮有人煙的空地，隨著仁武這幾年的發展、居住人口增多，居民發現國道十號赤西里側路段沒有隔音牆對生活影響很大，陸續向在地民意代表爭取希望可蓋隔音牆阻擋噪音。
去年高速公路局與南區養護工程分局、高市工務局、高市環保局、及林岱樺、議員江瑞鴻等團隊現場會勘，另由高市環保局完成該路段噪音監測，確定有建設隔音牆需要，高速公路局同意撥款1000萬元經費施工。
林岱樺等人今天回到赤西里進行施工前最後說明，林岱樺服務處表示，目前隔音牆已完成設計發包，預計最快明年11月底可完工，建請高速公路局施工期間，注意民眾交通順暢及便利。
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