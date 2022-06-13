陳玉珍兩地發10萬份快篩 金門擠爆、台北有人清晨排

國內疫情持續發展，民眾仍有快篩劑需求，立委陳玉珍今在金門及台北兩地同步發送自己爭取到的10萬份免費快篩試劑並表示，金門今早領取量較大，她與縣黨部志工們一起協助，而民眾領取過程秩序也良好。

陳玉珍說明，她四處奔走爭取10餘萬劑免費快篩試劑，今早在金門與台北兩地同步發送，而為配合防疫避免群聚，事先已有提醒民眾需要分鄉鎮分流領取，因此發送過程秩序大致良好，大家都保持適當距離，盼未來幾天都能順利進行，讓有登記的民眾都能領到免費快篩試劑使用。

陳玉珍提到，因金門登記領取快篩試劑的量比較大，因此她早早協調國民黨縣黨部，利用縣黨部門口廣場作為發放免費快篩試劑的地點，一方面做好防疫，二方面也能有較大空間來堆放快篩試劑。她感謝前來協助的志工，包含縣黨部許淑慧及許能巧老師帶領的志工們。

陳玉珍表示，自己今一早也在縣黨部前協助民眾領取免費快篩試劑，她再次感謝莆田台商會長李木榮、泉州台商會長楊榮輝、廈門寶太公司以及金門議長陳水木慈善基金會等共同捐贈的愛心，讓金門鄉親及支持金門的許多好友們能有機會領到快篩試劑。

陳玉珍指出，因為免費快篩試劑有限，因此她也正積極協調處理第二波免費快篩試劑，希望能在六月中下旬能夠到貨並發送出去，以保護鄉親朋友的健康安全。

在台北方面，今上午9時一到也開始陸續有人前來領取免費快篩試劑，第一位領取的邱姓男子是小金門人，現居住在屏東，早上6點半就抵達台北辦公室等領快篩劑。邱姓男子表示，陳玉珍不僅照顧金門在地民眾，對於旅台鄉親也一併顧到，他要對陳玉珍的義舉表示感謝。