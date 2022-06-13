高市採購富樂篩劑出包 議會21日開臨時會要陳其邁說明

台中市府發現美國進口「富樂」快篩試劑出包，經清查高雄市也採購十萬劑同批號試劑，高雄市議會要求市長陳其邁向議會報告後續處理情形，決定在6月21日開臨時會。另高市議會程序委員會也決議第8次定期大會將於8月4日召開，會期共70天。

議會今天舉行第3屆第24次程序委員會議，由議長曾麗燕主持，副議長陸淑美及市議員童燕珍、鄭光峰、朱信強、李順進、韓賜村、劉德林、宋立彬等與會。除了決定第8次定期大會日期外，也決定在6月21日開臨時會，舉行「高雄市新冠肺炎快篩試劑採購及防疫作為」專案報告。

程序委員會認為，政府採購的疫苗出包，檢驗發生異常，經清點估計約發出10萬劑左右，嚴重影響疫情，更造成市民恐慌。程序委員會認為，市府應向廠商進行追究及研議相關賠償事宜。