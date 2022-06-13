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影／伏流水工程通水 潘孟安重話批：反對者妖言惑眾
屏東縣林邊溪伏流水示範場址今天通水，因先前有民眾質疑，屏東縣政府推動伏流水工程形同跟民間搶水，可能造成水源枯竭，讓屏東縣長潘孟安上午出席通水典禮大動肝火，重話回擊，類似言類是妖言惑眾，令人遺憾。
屏縣自來水普及率居全台最末位，一直為人詬病，潘孟安上任後全力推動家戶接管，不過欲提高自來水普及率，水源是首要關鍵，林邊溪伏流水工程就是因此而來。
縣府利用百年前日本水利工程師鳥居信平，在林邊溪上游打造的來義二峰圳及春日力里圳兩座伏流水圳，在林邊溪餉潭大橋至箕湖大橋間河段建置伏流水工程，成為全台第一個由地方政府自籌經費開發伏流水水源案例。
潘孟安指出，伏流水工程初期每日可取水1萬噸，等於可供給1萬個家戶民生用水。自來水公句總經理李嘉榮說，屏南包括林邊、新埤等鄉甚至離島琉球，目前由牡丹水庫供給家戶用水，每日需水量約5.5萬噸，未來取得林邊溪伏流水，不僅可讓附近鄉鎮用水調度更有餘裕，也可望進一步拉高自來水普及率。
對於部分新埤鄉民質疑伏流水工程可能排擠灌溉取水，掛抗議布條。潘孟安致詞時重話回擊，指類似說法是妖言惑眾，因為伏流水若未透過集水井取用，還是會流入大海，縣府以新式工法讓百年前的水利工程重見天日，不僅環保也可永續，不該遭誤解。
潘孟安主持通水典禮後，脫下鞋襪取水，新埤鄉長林志成取水後還仰頭張口生飲。水公司表示，原水濁度在2度以下即可供家戶使用，林邊溪伏流水濁度約0.7左右。
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