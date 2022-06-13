快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／伏流水工程通水 潘孟安重話批：反對者妖言惑眾

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安（中）主持通水儀式後到水源處取水，對林邊溪伏流水的水質讚不絕口。記者魏斌／攝影
屏東縣長潘孟安（中）主持通水儀式後到水源處取水，對林邊溪伏流水的水質讚不絕口。記者魏斌／攝影

屏東縣林邊溪伏流水示範場址今天通水，因先前有民眾質疑，屏東縣政府推動伏流水工程形同跟民間搶水，可能造成水源枯竭，讓屏東縣長潘孟安上午出席通水典禮大動肝火，重話回擊，類似言類是妖言惑眾，令人遺憾。

屏縣自來水普及率居全台最末位，一直為人詬病，潘孟安上任後全力推動家戶接管，不過欲提高自來水普及率，水源是首要關鍵，林邊溪伏流水工程就是因此而來。

縣府利用百年前日本水利工程師鳥居信平，在林邊溪上游打造的來義二峰圳及春日力里圳兩座伏流水圳，在林邊溪餉潭大橋至箕湖大橋間河段建置伏流水工程，成為全台第一個由地方政府自籌經費開發伏流水水源案例。

潘孟安指出，伏流水工程初期每日可取水1萬噸，等於可供給1萬個家戶民生用水。自來水公句總經理李嘉榮說，屏南包括林邊、新埤等鄉甚至離島琉球，目前由牡丹水庫供給家戶用水，每日需水量約5.5萬噸，未來取得林邊溪伏流水，不僅可讓附近鄉鎮用水調度更有餘裕，也可望進一步拉高自來水普及率。

對於部分新埤鄉民質疑伏流水工程可能排擠灌溉取水，掛抗議布條。潘孟安致詞時重話回擊，指類似說法是妖言惑眾，因為伏流水若未透過集水井取用，還是會流入大海，縣府以新式工法讓百年前的水利工程重見天日，不僅環保也可永續，不該遭誤解。

潘孟安主持通水典禮後，脫下鞋襪取水，新埤鄉長林志成取水後還仰頭張口生飲。水公司表示，原水濁度在2度以下即可供家戶使用，林邊溪伏流水濁度約0.7左右。

屏東縣長潘孟安（左五）今天主持林邊溪伏流水工程通水典禮，成為全台地方政府自籌經費開發伏流水首例。記者魏斌／攝影
屏東縣長潘孟安（左五）今天主持林邊溪伏流水工程通水典禮，成為全台地方政府自籌經費開發伏流水首例。記者魏斌／攝影

屏東縣政府 潘孟安 日本

延伸閱讀

特教生拋開助行器自己緩步上台 接過潘孟安手中縣長獎

影／陸禁台灣石斑魚 蘇貞昌：技術靠台灣現翻臉不認人

中國暫停台灣石斑輸入 潘孟安：不依賴單一市場

陸禁台灣石斑魚 屏東呼籲補貼航運拓展多元市場

相關新聞

高雄逾8000戶突停電！台電抓到肇禍者 原來是施工怪手挖損電纜

高雄火車站附近今天下午發生停電意外，台電說明，下午3點28分因同盟變電所第70饋線斷路器開關跳脫，導致三民區、前金區83...

住國道旁長年受噪音之苦 高速公路局撥款千萬蓋隔音牆

國道十號仁武路段鄰近仁武區赤山里，但因沒有隔音牆又車輛來往頻繁，讓附近居民飽受噪音困擾，高速公路局去年起與相關單位會勘編...

高雄下午8391戶停電 台電：其他單位施工挖壞電纜

高雄市部分地區今(13)日下午驚傳大量用戶停電，台電說明，是「非台電單位施工的承攬商挖壞高壓電纜」，影響8391戶，已經...

天氣熱爆不能吹冷氣！高雄逾8000戶停電 台電：1分鐘恢復三成用戶

高雄市三民區、前金區市中一路、自強一路、中華三路一帶今（13）日15時28分發生大停電，共計8391戶停電。

饋線斷路器開關跳脫 高雄火車站一帶8391戶停電

高雄火車站附近發生停電狀況，有網友在網路上發問這次是什麼原因停電？台電說明，今天下午3點28分因同盟變電所第70饋線斷路...

陳玉珍兩地發10萬份快篩 金門擠爆、台北有人清晨排

國內疫情持續發展，民眾仍有快篩劑需求，立委陳玉珍今在金門及台北兩地同步發送自己爭取到的10萬份免費快篩試劑並表示，金門今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。