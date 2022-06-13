快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

城中城第一排建物拉皮 工務局輔導成立管理組織

中央社／ 高雄13日電

高市鹽埕區城中城

大樓拆除，原址將興建鄰里公園，為改善周邊建物景觀，高市府將臨城中城大樓第一排6幢建物進行立面拉皮整建作業。並由工務局專案輔導陸續成立管理組織。

高雄市政府工務局建築管理處資料，面臨城中城大樓第一排6幢建築物立面做拉皮作業，包括新鹽埕大樓、大高雄第一城大樓、金鹽埕大樓、七福商店、廣新公寓及瀨南街混合住宅後側。

其中，大高雄第一城大樓、七福商店、廣新公寓等3幢大樓於施作時尚未成立管理組織，無法對建築物牆面做拉皮工程。因此工務局透過專案輔導，由輔導團協助3幢大樓成立管理組織。

工務局建築管理處今天表示，3幢未成立管理組織的大樓，經輔導團密切接洽大樓區分所有權人及代表人。其中，大高雄第一城大樓輔導團於5月即與大樓區分所有權人接洽，成功輔導推選召集人協助召開區分所有權人會議，並順利選任管理委員會，高市府已於6月6日核准報備，成為第1幢成立管理委員會的大樓。另外，七福商店公寓及廣新公寓也透過輔導團協助，分別預計7月及6月中旬成立管理組織。

建管處呼籲，公寓大廈應成立管理組織進行自治管理，透過住戶全體積極參與關懷社區，配合守望相助協防巡守組織，提昇居住品質，達成社會公共安全、安寧、安居「三安」目標，以落實公寓大廈管理條例期許大廈「自治共管」宗旨。

且有機會申請高市首創優良公寓大廈認證標章、優良公寓大廈評選及其他相關補助，增進大樓居住品質以及提升老舊集合住宅大樓公共安全。

位於鹽埕區府北路的城中城大樓，去年10月14日火警釀成46人死，高市府原址改建公園，由建築師張瑪龍與藝術家林熺俊跨界合作，將公園打造如大樓中庭花園，經當地居民討論取名「府北公園」。配合都發局自6月起同步啟動周邊6棟老舊建物立面拉皮作業，讓區域景觀煥然一新。

建築 巡守

延伸閱讀

站東路10月底通車 高雄車站展新貌

安平警清樓見「清冠一號」茶飲包 追問卻是毒品咖啡包

影／屋頂有隻大透抽 賴清德參觀基隆城博會大驚奇

屏東15歲少女確診猝死 家屬錯愕驚訝病程變化快

相關新聞

高雄逾8000戶突停電！台電抓到肇禍者 原來是施工怪手挖損電纜

高雄火車站附近今天下午發生停電意外，台電說明，下午3點28分因同盟變電所第70饋線斷路器開關跳脫，導致三民區、前金區83...

住國道旁長年受噪音之苦 高速公路局撥款千萬蓋隔音牆

國道十號仁武路段鄰近仁武區赤山里，但因沒有隔音牆又車輛來往頻繁，讓附近居民飽受噪音困擾，高速公路局去年起與相關單位會勘編...

高雄下午8391戶停電 台電：其他單位施工挖壞電纜

高雄市部分地區今(13)日下午驚傳大量用戶停電，台電說明，是「非台電單位施工的承攬商挖壞高壓電纜」，影響8391戶，已經...

天氣熱爆不能吹冷氣！高雄逾8000戶停電 台電：1分鐘恢復三成用戶

高雄市三民區、前金區市中一路、自強一路、中華三路一帶今（13）日15時28分發生大停電，共計8391戶停電。

饋線斷路器開關跳脫 高雄火車站一帶8391戶停電

高雄火車站附近發生停電狀況，有網友在網路上發問這次是什麼原因停電？台電說明，今天下午3點28分因同盟變電所第70饋線斷路...

陳玉珍兩地發10萬份快篩 金門擠爆、台北有人清晨排

國內疫情持續發展，民眾仍有快篩劑需求，立委陳玉珍今在金門及台北兩地同步發送自己爭取到的10萬份免費快篩試劑並表示，金門今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。