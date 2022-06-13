淨零碳排速度慢 民眾黨籲加速高市產業碳盤查

高雄重工業、石化業林立，面對碳邊境機制首當其衝，民眾黨立委張其祿、高市議員吳益政等人今天呼籲政府加速輔導業者、優先在高雄落實碳盤查、碳權認證和碳權交易平台的建置。

行政院會今年4月通過溫室氣體減量及管理法修正草案，將「2050淨零轉型」入法，最快2024年開始徵收碳費。張其祿、吳益政及高雄市議員參選人劉家榮今早開記者會呼籲政府提早因應。

吳益政表示，高市環保局有做碳盤查，但市府應加速協助企業、民眾碳權認證，「碳權認證動輒數百萬，中小企業根本無力負擔」，政府應畫分產業別，帶頭協助認證，相同的數據產業可共享，如高市電動公車的碳權認證後，多家業者都可受惠。

張其祿指出，歐盟在2021年就提出「碳邊境調整機制」（CBAM），從明年起就會對未來出口歐盟的高耗能產品收碳關稅，預估會影響台灣212項產品，其中以鋼鐵製品為大宗，衝擊金額達245億元。政府卻要在2024年才開始徵收碳費，「到時已換政府，能不能兌現都是問題。」

張其祿認為，政府在推動淨零碳排上有制度、準備、基礎建設等三大落後，目前全球已有61項碳定價機制，涵蓋至少45國，環保署卻要分階段，「先大後小」逐步徵收碳費，進度明顯落後。2020年台灣出口歐盟貿易額達9.7億，其中鋼鐵、鋁製品逾9.5億，多數鋼鐵大廠都集中在高雄，市府應提早因應。

吳益政指出，市府應從生活面鼓勵民眾朝低碳生活邁進，如民眾騎腳踏車累積下來的碳權，可換取大眾運輸票券，或其他獎勵，透過生活習慣的改變，可改變產業的生產模式。另外應加速高雄大眾運輸、共享運具布建，只要夠方便就能逐年減少汽機車自有率。