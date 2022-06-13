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淨零碳排速度慢 民眾黨籲加速高市產業碳盤查

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市議員吳益政（由左至右）、立委張其祿和高雄市議員參選人劉家榮呼籲政府加速輔導業者布建碳權。記者林巧璉／攝影
高雄市議員吳益政（由左至右）、立委張其祿和高雄市議員參選人劉家榮呼籲政府加速輔導業者布建碳權。記者林巧璉／攝影

高雄重工業、石化業林立，面對碳邊境機制首當其衝，民眾黨立委張其祿、高市議員吳益政等人今天呼籲政府加速輔導業者、優先在高雄落實碳盤查、碳權認證和碳權交易平台的建置。

行政院會今年4月通過溫室氣體減量及管理法修正草案，將「2050淨零轉型」入法，最快2024年開始徵收碳費。張其祿、吳益政及高雄市議員參選人劉家榮今早開記者會呼籲政府提早因應。

吳益政表示，高市環保局有做碳盤查，但市府應加速協助企業、民眾碳權認證，「碳權認證動輒數百萬，中小企業根本無力負擔」，政府應畫分產業別，帶頭協助認證，相同的數據產業可共享，如高市電動公車的碳權認證後，多家業者都可受惠。

張其祿指出，歐盟在2021年就提出「碳邊境調整機制」（CBAM），從明年起就會對未來出口歐盟的高耗能產品收碳關稅，預估會影響台灣212項產品，其中以鋼鐵製品為大宗，衝擊金額達245億元。政府卻要在2024年才開始徵收碳費，「到時已換政府，能不能兌現都是問題。」

張其祿認為，政府在推動淨零碳排上有制度、準備、基礎建設等三大落後，目前全球已有61項碳定價機制，涵蓋至少45國，環保署卻要分階段，「先大後小」逐步徵收碳費，進度明顯落後。2020年台灣出口歐盟貿易額達9.7億，其中鋼鐵、鋁製品逾9.5億，多數鋼鐵大廠都集中在高雄，市府應提早因應。

吳益政指出，市府應從生活面鼓勵民眾朝低碳生活邁進，如民眾騎腳踏車累積下來的碳權，可換取大眾運輸票券，或其他獎勵，透過生活習慣的改變，可改變產業的生產模式。另外應加速高雄大眾運輸、共享運具布建，只要夠方便就能逐年減少汽機車自有率。

張其祿 吳益政 歐盟

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