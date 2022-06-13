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流浪犬狂打噴嚏、流鼻血 獸醫從鼻內夾出15隻水蛭

中央社／ 高雄13日電

屏東一隻嚴重腿傷流浪犬被動保團體所救，但在高雄動物醫院治療時，狂打噴嚏又不時甩頭，甚至持續流鼻血，仔細檢查後，竟從牠的鼻腔夾出15隻水蛭，懷疑野外喝水時不慎遭入侵。

台灣動物緊急救援小組發布新聞稿表示，近日從屏東來義救回一隻嚴重腿傷的流浪犬，送到高雄動物醫院救治時，發現牠打噴嚏次數異常，又不時甩頭，甚至還會流鼻血，仔細探查後，赫然發現牠的鼻腔中竟有多隻水蛭在蠕動。

因水蛭在鼻腔中吸得很緊，連獸醫師也很難處理，最後用針管在鼻腔口噴水引誘，再迅速用鑷子將水蛭夾出；剛開始夾出9隻，發現鼻腔內仍有動靜，再噴水引誘，沒想到又夾出6隻；前後陸續夾出共15隻水蛭，相當驚人。

台灣動物緊急救援小組志工懷疑，流浪犬是在山區喝水時不慎遭水蛭入侵鼻腔。台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，台灣山區有許多陰暗潮濕樹叢和水溝，偶爾可發現水蛭蹤跡，流浪犬在野外喝水時，很容易會將水蛭吸入鼻腔或口腔中而不自知。

倪京台說，水蛭在水中是利用肌肉伸縮呈波浪方式前進，其唾液中含有水蛭素，對血液有抗凝作用，可用吸盤吸附皮膚表面後再咬破吸食血液。當水蛭入侵狗兒鼻腔後，往往很難取出，這時可用清水引誘，水蛭為了補充水分，往往會探出頭來，再用鑷子迅速夾出。

台灣動物緊急救援小組提醒飼主，水蛭通常生活在淡水湖泊、溪流、水溝、陰溼的樹林中，飼主帶毛小孩散步經過這些區域時，應多加留意。若發現寵物打噴嚏次數異常或持續流鼻血，應帶往動物醫院詳細檢查，以防水蛭入侵。

水蛭 流浪犬 動物醫院

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