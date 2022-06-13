快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

高雄民眾夜間聞到豬屎臭 環保局巡查疑掌葉蘋婆所致

中央社／ 高雄13日電

高雄市鼓山、左營、仁武等區今天凌晨空氣瀰漫豬屎臭味，環保局人員漏夜查察，研判臭味來源疑為行道樹掌葉蘋婆所致，開花季時會產生豬屎惡臭味，常使民眾覺得不舒服。

高雄市環保局發布新聞稿表示，今天凌晨有10件民眾陳情空氣中瀰漫豬屎臭味，地點分布於鼓山、左營、仁武、鳥松、鳳山及三民等區。經環保局派員於現場漏夜查察，並循風向上風處巡查，臭味來源疑為行道樹掌葉蘋婆所致。

環保局表示，掌葉蘋婆樹為高雄市常見行道樹，在三民、左營、小港、鳳山等道路都有種植，在當開花季時，會產生豬屎惡臭味，常使民眾覺得不舒服。

此外，其他常見花期會產生異味行道樹還有黑板樹、福木、大葉山欖等，也經常因飄散異味遭民眾通報，經環保局人員現場查證後，發現是異味來源。

環保局指出，民眾近期如有聞到異味，可先於住家附近查看，是否有種植會散發異味的樹木種類，如果無法辨識氣味或有疑慮，擔心是工廠非法排放導致空氣瀰漫化學異味或工業管線洩漏化學物質，可撥打1999或環保局公害陳情專線（07）7317600，環保局會派員前往現場確認。

行道樹 高雄市

延伸閱讀

高雄多區夜間飄臭屎味 環保局漏夜稽查禍首原來是它

高雄深夜多處傳出惡臭味 市民崩潰上網求真相

宣布選高雄巿長後首場咖啡會 孫健萍：有信心被提名

高雄今比昨天頓減6千例 陳其邁：假日效應

相關新聞

高雄逾8000戶突停電！台電抓到肇禍者 原來是施工怪手挖損電纜

高雄火車站附近今天下午發生停電意外，台電說明，下午3點28分因同盟變電所第70饋線斷路器開關跳脫，導致三民區、前金區83...

住國道旁長年受噪音之苦 高速公路局撥款千萬蓋隔音牆

國道十號仁武路段鄰近仁武區赤山里，但因沒有隔音牆又車輛來往頻繁，讓附近居民飽受噪音困擾，高速公路局去年起與相關單位會勘編...

高雄下午8391戶停電 台電：其他單位施工挖壞電纜

高雄市部分地區今(13)日下午驚傳大量用戶停電，台電說明，是「非台電單位施工的承攬商挖壞高壓電纜」，影響8391戶，已經...

天氣熱爆不能吹冷氣！高雄逾8000戶停電 台電：1分鐘恢復三成用戶

高雄市三民區、前金區市中一路、自強一路、中華三路一帶今（13）日15時28分發生大停電，共計8391戶停電。

饋線斷路器開關跳脫 高雄火車站一帶8391戶停電

高雄火車站附近發生停電狀況，有網友在網路上發問這次是什麼原因停電？台電說明，今天下午3點28分因同盟變電所第70饋線斷路...

陳玉珍兩地發10萬份快篩 金門擠爆、台北有人清晨排

國內疫情持續發展，民眾仍有快篩劑需求，立委陳玉珍今在金門及台北兩地同步發送自己爭取到的10萬份免費快篩試劑並表示，金門今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。