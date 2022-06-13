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高市SBIR計畫開跑 首推企業淨零減碳加分

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
屏東枋寮農民使用裕民生技腐質培養土種植萵苣。記者林巧璉／翻攝
屏東枋寮農民使用裕民生技腐質培養土種植萵苣。記者林巧璉／翻攝

為推動環保、永續，高雄市經發局今年首度將「淨零碳排」列入地方產業創新研發推動計畫（高雄市地方型SBIR），獲選企業最高可獲百萬元補助。今年度計畫今天開跑，將延續去年「一頁式提案」簡化流程，即日起開放線上申請至7月28日截止。

經發局今指出，高市府自97年起推動地方型SBIR計畫，促進傳統產業結合創新科技、數位轉型與跨域合作，帶動企業轉骨邁向高值化發展。今年計畫仍分為民生化工、資通光電、金屬機械、文創與創服及生技醫材等五大領域。另因應推動5G AIoT產業發展，在資通光電領域下新增數位科技應用組，鼓勵企業以市場需求為導向，運用AI、IoT、Blockchain、Big Data等數位科技，進行服務創新並發展新商業模式。

今年計畫除延續過去審查著重計畫構想創新性、可行性、競爭力及產業效益等要素外，特別提出針對企業投入「淨零碳排」實際作為及提案方向做為加分鼓勵項目，帶動企業推動綠色能源、節能減碳相關技術，開發節能或循環材料、節能系統整合解決方案。

裕民生技創辦人吳裕民去年獲高市SBIR補助，他肯定經發局對循環經濟和創新理念的支持，裕民生技以「廢棄樹枝回收與循環再利用」為題研發，讓因災害、人為而傾倒路樹、樹枝與漂流木等廢棄木材，變身為高值化腐質培養土與長纖介質土等天然資材，大幅提升經濟價值。

經發局長廖泰翔指出，高雄市SBIR推動14年來累計補助逾900家企業，總經費達6億8千萬元，帶動投資額高達23億1千萬元。去年首創推出「一頁式提案」簡化流程，帶動申請件數翻倍成長，後續將辦理計畫說明會與計畫書撰寫課程。

高雄市經發局鼓勵中小企業研發創新，每年開辦「高雄市政府地方產業創新研發推動計畫」。記者林巧璉／翻攝
高雄市經發局鼓勵中小企業研發創新，每年開辦「高雄市政府地方產業創新研發推動計畫」。記者林巧璉／翻攝
裕民生技獲110年高雄市SBIR補助，透過自主研發技術讓廢棄木材變身為高值化腐質培養土與長纖介質土等天然資材。記者林巧璉／翻攝
裕民生技獲110年高雄市SBIR補助，透過自主研發技術讓廢棄木材變身為高值化腐質培養土與長纖介質土等天然資材。記者林巧璉／翻攝

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