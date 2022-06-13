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高市SBIR計畫開跑 首推企業淨零減碳加分
為推動環保、永續，高雄市經發局今年首度將「淨零碳排」列入地方產業創新研發推動計畫（高雄市地方型SBIR），獲選企業最高可獲百萬元補助。今年度計畫今天開跑，將延續去年「一頁式提案」簡化流程，即日起開放線上申請至7月28日截止。
經發局今指出，高市府自97年起推動地方型SBIR計畫，促進傳統產業結合創新科技、數位轉型與跨域合作，帶動企業轉骨邁向高值化發展。今年計畫仍分為民生化工、資通光電、金屬機械、文創與創服及生技醫材等五大領域。另因應推動5G AIoT產業發展，在資通光電領域下新增數位科技應用組，鼓勵企業以市場需求為導向，運用AI、IoT、Blockchain、Big Data等數位科技，進行服務創新並發展新商業模式。
今年計畫除延續過去審查著重計畫構想創新性、可行性、競爭力及產業效益等要素外，特別提出針對企業投入「淨零碳排」實際作為及提案方向做為加分鼓勵項目，帶動企業推動綠色能源、節能減碳相關技術，開發節能或循環材料、節能系統整合解決方案。
裕民生技創辦人吳裕民去年獲高市SBIR補助，他肯定經發局對循環經濟和創新理念的支持，裕民生技以「廢棄樹枝回收與循環再利用」為題研發，讓因災害、人為而傾倒路樹、樹枝與漂流木等廢棄木材，變身為高值化腐質培養土與長纖介質土等天然資材，大幅提升經濟價值。
經發局長廖泰翔指出，高雄市SBIR推動14年來累計補助逾900家企業，總經費達6億8千萬元，帶動投資額高達23億1千萬元。去年首創推出「一頁式提案」簡化流程，帶動申請件數翻倍成長，後續將辦理計畫說明會與計畫書撰寫課程。
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