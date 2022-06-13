大雨毀路、邊坡下滑 咖啡聞名德文村 部落提遷村

屏東縣三地門鄉德文村，以德文咖啡聞名，八八風災後德文部落部分居民遷到山下長治百合園區永久屋，13年後，去年的大雨，讓通往德文村對外唯一道路屏31線災毀塌陷落差逾1米，部落房屋出現裂縫、邊坡下滑等，村民召開部落會議達成遷建共識，盼能離災不離村。

屏東縣三地門鄉德文村外界統稱德文部落，包含德文巷、上北巴巷、下北巴巷與相助巷部落，八八風災後有36戶遷到山下長治百合永久屋，山上常住約有160多戶，各部落依山勢闢建而成，4個部落以排灣族為主，相助巷居民以魯凱族人為主。

德文部落居民包金茂說，去年8月7日大雨水災，讓部落下方崩塌，部落開始思考是不是找一個較安全的地方，召開部落會議，希望能「離災不離村」，盼能在德萊公園，若不行的話，希望能找在三地門鄉境內，有安全空間。

德文部落居民田金成說，八八水災就有談遷村問題，去年8月大雨造成災害，去年學者有來評估現勘不宜居住，希望能遷村，但要怎麼說服族人，仍需要溝通。

縣議員江金妹說，她先前有與立委伍麗華來看德文村地質情況，不斷在滑動，最嚴重就是相助巷，想要遷村，但又不想離開自己村莊，希望能到德萊公園附近，但附近也有其他部落，上北巴，下北巴部落，希望相關單位協調。

縣府原民處指出，去年底中央部會針對莫拉克風災後土地安全複勘，三地門鄉德文、大社部落其致災原因仍在，仍有安全堪虞及嚴重崩塌可能，德文村今年4月17日召開德文村遷建第一次會議，登記願意遷村，相助巷28戶、德文巷12戶，北巴巷25戶，共66戶，但對於全村啟動遷建仍有疑慮，遷建意願調查作業暫緩，縣府請三地門鄉公所先提移居部落－安全防減災計畫。

原民處長顏成仁說，土地問題，長治百合園區還有預留德文土地，但假設三地門鄉附近有一些公有土地是適合，也可以遷村災害的計畫中評估，縣府輔導計畫評估可能性，爭取經費啟動遷建作業。