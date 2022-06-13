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影／高雄浪犬鼻腔竟夾出15隻水蛭！一招教你如何對付

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
台灣動物緊急救援小組從屏東來義救回一隻嚴重腿傷的流浪犬，眼尖志工探查發現牠的鼻子中似有異物，仔細檢查後，竟在鼻腔中陸續夾出15隻水蛭。圖／台灣動物緊急救援小組
台灣動物緊急救援小組從屏東來義救回一隻嚴重腿傷的流浪犬，眼尖志工探查發現牠的鼻子中似有異物，仔細檢查後，竟在鼻腔中陸續夾出15隻水蛭。圖／台灣動物緊急救援小組

台灣動物緊急救援小組近日從屏東來義救回一隻嚴重腿傷的流浪犬，在高雄動物醫院治療期間，發現牠狂打噴嚏又不時甩頭，甚至還持續流鼻血，眼尖志工探查發現牠的鼻子中似有異物，仔細檢查後，竟在鼻腔中陸續夾出15隻水蛭。動物救援小組懷疑這隻狗兒是在野外喝水時不甚遭水蛭入侵，提醒飼主帶毛小孩至山區河邊散步要隔外當心。

台灣動物緊急救援小組志工說，因水蛭在鼻腔中吸得緊緊的，連獸醫師也很難處理，最後志工用針管在鼻腔口噴水引誘，再迅速用鑷子將水蛭夾出。剛開始夾出了9隻後，發現似乎鼻腔內仍有動靜，再噴水引誘，沒想到又夾出6隻，前後陸續夾出共15隻水蛭。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，台灣熱帶山區有許多陰暗潮濕的樹叢和水溝，偶爾可發現水蛭蹤跡，流浪狗在野外用口鼻喝水時，很容易會將水蛭吸入鼻腔或口腔中而不自知。

倪京台說，水蛭在水中是利用肌肉伸縮呈波浪方式前進，其唾液中含有水蛭素，對血液有抗凝作用，可用吸盤吸附皮膚表面後再咬破吸食血液；當水蛭入侵狗兒鼻腔後，往往很難取出；這時可用清水引誘，水蛭為了補充水份，往往會探出頭來，此時再用鑷子迅速將水蛭夾出。

台灣動物緊急救援小組提醒飼主，水蛭通常生活在淡水湖泊、溪流、水溝、陰溼的樹林中，飼主帶毛小孩散步經過這些區域時，應隔外留意；若發現寵物打噴嚏次數異常或持續流鼻血，應帶往動物醫院詳細檢查，以防水蛭入侵。

台灣動物緊急救援小組從屏東來義救回一隻嚴重腿傷的流浪犬，眼尖志工探查發現牠的鼻子中似有異物，仔細檢查後，竟在鼻腔中陸續夾出15隻水蛭。圖／台灣動物緊急救援小組
台灣動物緊急救援小組從屏東來義救回一隻嚴重腿傷的流浪犬，眼尖志工探查發現牠的鼻子中似有異物，仔細檢查後，竟在鼻腔中陸續夾出15隻水蛭。圖／台灣動物緊急救援小組

水蛭 獸醫師 毛小孩

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