高雄多區夜間飄臭屎味 環保局漏夜稽查禍首原來是它

高雄市從昨天深夜起多區陸續傳出惡臭味，包括鳳山、三民、鼓山、左營、小港等區都有民眾打1999，抱怨空氣中聞到濃濃的「屎味」。高雄市環保局派員到現場漏夜查察，並循著風向上風處巡查，臭味來源疑是行道樹掌葉蘋婆。

「怎麼這麼臭！」「就是像大便的味道！」「市區又不可能養豬！」民眾反映，最近晚上都有聞到這種臭味，讓人受不了。也有人懷疑是臭水溝的味道，反正，就是很臭。

環保局稽查科表示，今日凌晨有10件民眾陳情空氣中瀰漫豬屎臭味，地點分布鼓山、左營、仁武、鳥松、鳳山及三民等區。經環保局派員於現場漏夜查察，並循風向上風處巡查，臭味來源疑為行道樹掌葉蘋婆所致。

稽查科表示，掌葉蘋婆樹為高雄市常見的行道樹，在三民、左營、小港、鳳山等道路都有種植，在當開花季時，會產生豬屎惡臭味，常使民眾覺得不舒服。經環保局稽查人員於現場查證後，發現異味疑來自行道樹所致。其他常見花期會產生異味的行道樹，還有黑板樹、福木、大葉山欖等。