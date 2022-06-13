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高雄多區夜間飄臭屎味 環保局漏夜稽查禍首原來是它

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市從昨天深夜起多區陸續傳出惡臭味，環保局派員到現場漏夜查察，並循著風向上風處巡查，臭味來源疑是行道樹掌葉蘋婆。圖／高雄市環保局提供
高雄市從昨天深夜起多區陸續傳出惡臭味，環保局派員到現場漏夜查察，並循著風向上風處巡查，臭味來源疑是行道樹掌葉蘋婆。圖／高雄市環保局提供

高雄市從昨天深夜起多區陸續傳出惡臭味，包括鳳山、三民、鼓山、左營、小港等區都有民眾打1999，抱怨空氣中聞到濃濃的「屎味」。高雄市環保局派員到現場漏夜查察，並循著風向上風處巡查，臭味來源疑是行道樹掌葉蘋婆。

「怎麼這麼臭！」「就是像大便的味道！」「市區又不可能養豬！」民眾反映，最近晚上都有聞到這種臭味，讓人受不了。也有人懷疑是臭水溝的味道，反正，就是很臭。

環保局稽查科表示，今日凌晨有10件民眾陳情空氣中瀰漫豬屎臭味，地點分布鼓山、左營、仁武、鳥松、鳳山及三民等區。經環保局派員於現場漏夜查察，並循風向上風處巡查，臭味來源疑為行道樹掌葉蘋婆所致。

稽查科表示，掌葉蘋婆樹為高雄市常見的行道樹，在三民、左營、小港、鳳山等道路都有種植，在當開花季時，會產生豬屎惡臭味，常使民眾覺得不舒服。經環保局稽查人員於現場查證後，發現異味疑來自行道樹所致。其他常見花期會產生異味的行道樹，還有黑板樹、福木、大葉山欖等。

環保局請民眾近期如有聞到異味時，可先於住家附近查看是否有種植會散發異味的樹木種類？如果無法辨識氣味或有疑慮，擔心是工廠非法排放導致空氣瀰漫化學異味或工業管線洩漏化學物質，可撥打1999或環保局公害陳情專線07-7317600，環保局將派人前往現場確認。

高雄市從昨天深夜起多區陸續傳出惡臭味，環保局派員到現場漏夜查察，並循著風向上風處巡查，臭味來源疑是行道樹掌葉蘋婆。圖／高雄市環保局提供
高雄市從昨天深夜起多區陸續傳出惡臭味，環保局派員到現場漏夜查察，並循著風向上風處巡查，臭味來源疑是行道樹掌葉蘋婆。圖／高雄市環保局提供

行道樹 高雄市

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